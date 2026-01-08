MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z – найпотужніша відеокарта серії

На виставці CES 2026 компанія MSI показала відеокарту GeForce RTX 5090 32G Lightning Z. Ця модель стала першим за тривалий час представником лінійки Lightning та орієнтована на роботу в умовах екстремального розгону. У конструкції використано систему охолодження Lightning Fan, а також елементи корпусу, виконані із застосуванням вуглецевого волокна. Разом з апаратною частиною виробник представив оновлене програмне забезпечення для керування пристроєм.

Дизайн MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z

Новинка отримала помітне зовнішнє оздоблення. У конструкції передбачений 8-дюймовий екран, призначений для виведення графіки, анімації та даних про стан системи. Повідомляється, що загальний тираж відеокарти буде обмежений 1300 екземплярами. Кожен пристрій отримає індивідуальний номер, а також декоративні та конструктивні деталі із вуглецевого волокна.

Для охолодження використовується допрацьована рідинна система з помпою підвищеного тиску і повнорозмірною пластиною, що охолоджує, яка контактує не тільки з графічним процесором, але і з мікросхемами пам’яті і силовими елементами. Додатково застосовується гібридний радіатор з чергуванням щільних і розріджених ребер. Вентилятори Lightning Fan спроектовані з урахуванням аеродинамічних особливостей, що має забезпечити стабільну роботу при високих навантаженнях.

Система живлення MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z

GeForce RTX 5090 32G Lightning Z оснащена спеціалізованою системою живлення, розрахованою на професійний розгін, та розміщеною на власній друкованій платі. Плата посилена мідним шаром завтовшки 3 унції та укомплектована компонентами підвищеного класу, що спрямовано на підтримку стабільних електричних та теплових характеристик при екстремальних режимах роботи. Відеокарта отримала подвійний BIOS, що дозволяє швидко перемикатися між профілями, а мобільний додаток Lightning Overdrive надає можливість відстежувати параметри в реальному часі та керувати розгоном з різних пристроїв.

У MSI також повідомили, що GeForce RTX 5090 Lightning зайняла перші позиції в 17 тестах на розгін, зафіксувавши низку рекордів у базах HWBOT та бенчмарках 3DMark. При цьому інформація про вартість відеокарти на момент анонсу не була озвучена.