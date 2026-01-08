  

MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z – найпотужніша відеокарта серії

08.01.26

MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z

На виставці CES 2026 компанія MSI показала відеокарту GeForce RTX 5090 32G Lightning Z. Ця модель стала першим за тривалий час представником лінійки Lightning та орієнтована на роботу в умовах екстремального розгону. У конструкції використано систему охолодження Lightning Fan, а також елементи корпусу, виконані із застосуванням вуглецевого волокна. Разом з апаратною частиною виробник представив оновлене програмне забезпечення для керування пристроєм.

 

Дизайн MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z

 

Новинка отримала помітне зовнішнє оздоблення. У конструкції передбачений 8-дюймовий екран, призначений для виведення графіки, анімації та даних про стан системи. Повідомляється, що загальний тираж відеокарти буде обмежений 1300 екземплярами. Кожен пристрій отримає індивідуальний номер, а також декоративні та конструктивні деталі із вуглецевого волокна.

 

Для охолодження використовується допрацьована рідинна система з помпою підвищеного тиску і повнорозмірною пластиною, що охолоджує, яка контактує не тільки з графічним процесором, але і з мікросхемами пам’яті і силовими елементами. Додатково застосовується гібридний радіатор з чергуванням щільних і розріджених ребер. Вентилятори Lightning Fan спроектовані з урахуванням аеродинамічних особливостей, що має забезпечити стабільну роботу при високих навантаженнях.

MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z

Система живлення MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z

 

GeForce RTX 5090 32G Lightning Z оснащена спеціалізованою системою живлення, розрахованою на професійний розгін, та розміщеною на власній друкованій платі. Плата посилена мідним шаром завтовшки 3 унції та укомплектована компонентами підвищеного класу, що спрямовано на підтримку стабільних електричних та теплових характеристик при екстремальних режимах роботи. Відеокарта отримала подвійний BIOS, що дозволяє швидко перемикатися між профілями, а мобільний додаток Lightning Overdrive надає можливість відстежувати параметри в реальному часі та керувати розгоном з різних пристроїв.

 

У MSI також повідомили, що GeForce RTX 5090 Lightning зайняла перші позиції в 17 тестах на розгін, зафіксувавши низку рекордів у базах HWBOT та бенчмарках 3DMark. При цьому інформація про вартість відеокарти на момент анонсу не була озвучена.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
179
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

29.12.25
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
views
13
comments 0
Top news 2025

Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.

29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
08.01.26 | 10.07
MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z – найпотужніша відеокарта серії   
MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z

GeForce RTX 5090 32G Lightning Z оснащена спеціалізованою системою живлення, розрахованою на професійний розгін, та розміщеною на власній друкованій платі

08.01.26 | 08.08
Ноутбуки Acer на CES 2026: нові Intel Core Ultra Series 3 та Copilot+   
Acer Swift AI

Acer анонсувала на CES 2026 ноутбуки Aspire 14AI, Aspire 16AI, Swift 16AI, Swift Edge AI. Усі моделі отримали процесори Intel Core Ultra Series 3 та підтримку функцій Copilot+ PC серед Windows 11.

08.01.26 | 10.07
MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z – найпотужніша відеокарта серії
08.01.26 | 08.08
Ноутбуки Acer на CES 2026: нові Intel Core Ultra Series 3 та Copilot+
08.01.26 | 06.58
Продажі електрокарів падають – у США до 30%
07.01.26 | 18.52
GTA VI точно вийде в 2026 році і коштуватиме менше ніж $100
07.01.26 | 16.18
MSI анонсувала два геймерські Tandem QD-OLED-монітори з п’ятишаровими панелями
07.01.26 | 13.40
Fender Mix – перші бездротові навушники легендарного бренду
07.01.26 | 10.33
ASUS не випускатиме смартфони у 2026 році. Але мобільний бізнес не закрито
07.01.26 | 07.01
Активувати Windows через телефон онлайн більше не можна
06.01.26 | 18.29
Samsung Galaxy S26 будуть коштувати як Galaxy S25. Компанія зафіксує ціну
06.01.26 | 15.46
MediaTek Dimensity 7100 – 8-ядерний CPU з підтримкою камер 200 Мпікс
06.01.26 | 12.35
Китайці розробили електронну шкіру, яка дозволить роботам відчувати біль.
06.01.26 | 09.51
Garmin стежитиме за харчуванням користувача за фотографіями їжі
06.01.26 | 07.03
Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco будут 5 лет получать обновления
05.01.26 | 19.08
5G в Україні запустять вже у січні
05.01.26 | 17.35
Samsung представила на CES 2026 130-дюймовий телевізор із новою технологією Micro RGB