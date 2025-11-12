Motorola представила недорогие наушники Moto Buds Bass из ANC

Компания Motorola представила новые беспроводные наушники Moto Buds Bass – доступную модель с акцентом на низких частотах, активным шумоподавлением и поддержкой Hi-Res Audio. Устройство оснащено системой Dynamic Active Noise Cancellation, способной снижать шум до 50 дБ, а также тремя микрофонами с технологией CrystalTalk AI, которая минимизирует шум и влияние ветра при разговорах.

Характеристики Moto Buds Bass

В базе Moto Buds Bass лежат 12,4-миллиметровые динамические драйверы, обеспечивающие насыщенное звучание басов. Корпус наушников защищен от влаги и брызг, что делает их удобными для использования на улице или во время тренировок. Пользователь может самостоятельно регулировать уровень шумоподавления или включить прозрачный режим для прослушивания внешних звуков.

Наушники работают до девяти часов без активации ANC и около шести часов с включенным шумоподавлением. С учетом кейса общая автономность достигает примерно 43 часов, а быстрая зарядка позволяет получить до двух часов работы всего через десять минут подключения.

Управление и настройка осуществляется через приложение Moto Buds, позволяющее изменять режимы, регулировать шумопоглощение и адаптировать управление под пользователя. Для работы нужен смартфон с Android 12 или более поздней версией системы.

Цвета и цены

Moto Buds Bass выпускаются в трех цветах, разработанных в сотрудничестве с Pantone – Dark Shadow, Blue Jewel и Posy Green. В Европе новинка оценивается в 59 евро. Вместе с ней Motorola продолжает расширять линейку устройств, ранее представив модели Moto G (2026), Moto G Play (2026) с чипом Dimensity 6300, ультратонкий Edge 70 за 800 евро и Moto G67 Power с батареей емкостью 7000 мАч.