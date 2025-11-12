Motorola представила недорогі навушники Moto Buds Bass з ANC

Компанія Motorola представила нові бездротові навушники Moto Buds Bass – доступну модель з акцентом на низьких частотах, активним шумопоглинанням та підтримкою Hi-Res Audio. Пристрій оснащений системою Dynamic Active Noise Cancellation, здатною знижувати шум до 50 дБ, а також трьома мікрофонами із технологією CrystalTalk AI, яка мінімізує шум та вплив вітру під час розмов.

Характеристики Moto Buds Bass

В основі Moto Buds Bass лежать 12,4-міліметрові динамічні драйвери, що забезпечують інтенсивне звучання басів. Корпус навушників захищений від вологи та бризок, що робить їх зручними для використання на вулиці або під час тренувань. Користувач може самостійно регулювати рівень шумоподавлення або увімкнути прозорий режим для прослуховування зовнішніх звуків.

Навушники працюють до дев’ятої години без активації ANC і близько шести годин із включеним шумоподавленням. З урахуванням кейсу загальна автономність досягає приблизно 43 години, а швидка зарядка дозволяє отримати до двох годин роботи всього через десять хвилин підключення.

Керування та налаштування здійснюється через програму Moto Buds, що дозволяє змінювати режими, регулювати шумопоглинання та адаптувати керування під користувача. Для роботи потрібен смартфон із Android 12 або пізнішою версією системи.

Кольори та ціни

Moto Buds Bass випускаються у трьох кольорах, розроблених у співпраці з Pantone – Dark Shadow, Blue Jewel та Posy Green. У Європі новинка оцінюється у 59 євро. Разом з нею Motorola продовжує розширювати лінійку пристроїв, раніше представивши моделі Moto G (2026), Moto G Play (2026) із чіпом Dimensity 6300, ультратонкий Edge 70 за 800 євро та Moto G67 Power з батареєю ємністю 7000 мАг.