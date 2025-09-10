Mercedes-Benz GLC получил полностью электрическую версию

Компания Mercedes-Benz представила электрическую версию своего самого популярного кроссовера — GLC. Новинка под названием GLC 400 4MATIC создана с нуля как электромобиль, а не адаптация существующей модели.

Электрический Mercedes-Benz GLC оснащён полноприводной установкой мощностью 360 кВт и аккумулятором ёмкостью 94 кВт·ч, который обеспечивает до 713 км пробега. Архитектура на 800 вольт позволяет заряжать батарею сверхбыстро: всего за 10 минут можно пополнить запас хода на 303 км.

По сравнению с бензиновой версией, колесная база увеличена на 84 мм, что добавило 47 мм пространства для ног задним пассажирам. В салоне установлен новый гиперэкран MBUX длиной 99,5 см, самый крупный дисплей среди всех моделей Mercedes.

Объём багажника составляет 570 литров, а при сложенных сиденьях — до 1740 литров. Дополнительно предусмотрен передний отсек на 128 литров для кабелей и мелочей.

Новая операционная система Mercedes-Benz MB.OS, основанная на ИИ и чипах мощностью 254 TOPS, интегрирует решения Microsoft и Google для помощи водителю. В работу системы вовлечены 10 камер, 5 радаров и 12 ультразвуковых датчиков, которые в реальном времени анализируют окружение. Поддерживается функция обновления ПО по воздуху.

GLC получил пневмоподвеску AIRMATIC от S-класса, а также систему подруливания задней оси на 4,5 градуса, что уменьшает радиус разворота. За торможение отвечает система One-Box, сочетающая рекуперацию энергии с классическими тормозами. Как и новый CLA, кроссовер оснащается двухступенчатой трансмиссией для эффективной езды на высоких скоростях.

В продажу электрический GLC поступит во второй половине 2026 года, сразу после дебюта BMW iX3 нового поколения.

Версии Mercedes-Benz GLC и цены

GLC400 — 483 л.с. и 800 Н·м, разгон до 100 км/ч за ~4,4 секунды;

GLC300+ — 369 л.с. и 504 Н·м, разгон до 100 км/ч примерно за 6 секунд.

Ожидаемая цена составит около 70 000 евро за GLC400 и 60 000 евро за GLC300+.