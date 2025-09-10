Mercedes-Benz GLC отримав повністю електричну версію10.09.25
Компанія Mercedes-Benz представила електричну версію свого найпопулярнішого кросовера – GLC. Новинка під назвою GLC 400 4MATIC створена з нуля як електромобіль, а не адаптація існуючої моделі.
Електричний Mercedes-Benz GLC оснащений повнопривідною установкою потужністю 360 кВт та акумулятором ємністю 94 кВт·год, який забезпечує до 713 км пробігу. Архітектура на 800 вольт дозволяє заряджати батарею надшвидко: всього за 10 хвилин можна поповнити запас ходу на 303 км.
У порівнянні з бензиновою версією колісна база збільшена на 84 мм, що додало 47 мм простору для ніг заднім пасажирам. У салоні встановлений новий гіперекран MBUX завдовжки 99,5 см, найбільший дисплей серед усіх моделей Mercedes.
Об’єм багажника становить 570 літрів, а при складених сидіннях – до 1740 літрів. Додатково передбачений передній відсік на 128 літрів для кабелів та дрібниць.
Нова операційна система Mercedes-Benz MB.OS, заснована на ІІ та чіпах потужністю 254 TOPS, інтегрує рішення Microsoft та Google для допомоги водію. До роботи системи залучено 10 камер, 5 радарів та 12 ультразвукових датчиків, які в реальному часі аналізують оточення. Підтримується функція оновлення програмного забезпечення по повітрю.
GLC отримав пневмопідвіску AIRMATIC від S-класу, а також систему підрулювання задньої осі на 4,5 градуси, що зменшує радіус розвороту. За гальмування відповідає система One-Box, що поєднує рекуперацію енергії з класичними гальмами. Як і новий CLA, кросовер оснащується двоступеневою трансмісією для ефективної їзди на високих швидкостях.
У продаж електричний GLC надійде у другій половині 2026 року, одразу після дебюту BMW iX3 нового покоління.
Версії Mercedes-Benz GLC та ціни
- GLC400 – 483 к.с. та 800 Н·м, розгін до 100 км/год за ~4,4 секунди;
- GLC300+ – 369 к.с. та 504 Н·м, розгін до 100 км/год приблизно за 6 секунд.
Очікувана ціна становитиме близько 70 000 євро за GLC400 та 60 000 євро за GLC300+.
Представлені три версії нового розумного годинника Apple Watch Apple смарт-годинник
Apple показала нове покоління смарт-годин: флагманські Apple Watch Series 11 та оновлену, більш доступну версію Watch SE 3, а також Watch Ultra 3, які тепер підтримують 5G та супутникове з’єднання.
