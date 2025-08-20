Lucid Gravity X — концепт электрического внедорожника с запасом хода 724 км и динамикой спорткара20.08.25
Стартап Lucid представил концепт электромобиля для любителей активного отдыха — Gravity X. Компания заявляет, что новая модель выводит семейный электрический кроссовер на новый уровень: семиместный салон, увеличенный запас хода и динамика, сопоставимая со спортивными авто.
Lucid Gravity X создан на базе Lucid Gravity Grand Touring, который уже предлагает запас хода до 724 км по оценке EPA, полный привод и разгон от 0 до 96 км/ч за 3,4 секунды. Версия X получила доработанный кузов и подвеску, увеличенный дорожный просвет и внедорожные элементы.
Lucid Gravity X оснащён
- внедорожными шинами,
- защитными металлическими пластинами,
- буксировочными крюками,
- интегрированным багажным боксом с LED-подсветкой,
- дополнительным световым оборудованием.
Дизайн отличается уникальным цветом Astral Drift Satin и топографическими узорами на капоте. В салоне — кожаные сиденья премиум-класса, микрозамшевый руль и коврики, рассчитанные на тяжёлые условия эксплуатации.
Lucid описывает Gravity X как «смелую концепцию электрического исследования», подчёркивая его готовность к бездорожью.
Хотя Lucid Gravity X пока представлена как концепт, она демонстрирует планы компании расширить линейку в сторону внедорожных модификаций и выйти в прямую конкуренцию с Rivian R1S California Dune Edition и пикапом R1T.
