Lucid Gravity X — концепт электрического внедорожника с запасом хода 724 км и динамикой спорткара

Стартап Lucid представил концепт электромобиля для любителей активного отдыха — Gravity X. Компания заявляет, что новая модель выводит семейный электрический кроссовер на новый уровень: семиместный салон, увеличенный запас хода и динамика, сопоставимая со спортивными авто.

Lucid Gravity X создан на базе Lucid Gravity Grand Touring, который уже предлагает запас хода до 724 км по оценке EPA, полный привод и разгон от 0 до 96 км/ч за 3,4 секунды. Версия X получила доработанный кузов и подвеску, увеличенный дорожный просвет и внедорожные элементы.

Lucid Gravity X оснащён

внедорожными шинами,

защитными металлическими пластинами,

буксировочными крюками,

интегрированным багажным боксом с LED-подсветкой,

дополнительным световым оборудованием.

Дизайн отличается уникальным цветом Astral Drift Satin и топографическими узорами на капоте. В салоне — кожаные сиденья премиум-класса, микрозамшевый руль и коврики, рассчитанные на тяжёлые условия эксплуатации.

Lucid описывает Gravity X как «смелую концепцию электрического исследования», подчёркивая его готовность к бездорожью.

Хотя Lucid Gravity X пока представлена как концепт, она демонстрирует планы компании расширить линейку в сторону внедорожных модификаций и выйти в прямую конкуренцию с Rivian R1S California Dune Edition и пикапом R1T.