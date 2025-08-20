Lucid Gravity X – концепт електричного позашляховика із запасом ходу 724 км та динамікою спорткара20.08.25
Стартап Lucid представив концепт електромобіля для любителів активного відпочинку – Gravity X. Компанія заявляє, що нова модель виводить сімейний електричний кросовер на новий рівень: семимісний салон, збільшений запас ходу та динаміка, порівнянна зі спортивними авто.
Lucid Gravity X створений на базі Lucid Gravity Grand Touring, який пропонує запас ходу до 724 км за оцінкою EPA, повний привід і розгін від 0 до 96 км/год за 3,4 секунди. Версія X отримала доопрацьований кузов та підвіску, збільшений дорожній просвіт та позашляхові елементи.
Оснащення Lucid Gravity X
- позашляховими шинами,
- захисними металевими пластинами,
- буксирувальними гаками,
- інтегрованим багажним боксом з LED-підсвічуванням,
- додатковим світловим обладнанням.
Дизайн відрізняється унікальним кольором Astral Drift Satin та топографічними візерунками на капоті. У салоні — шкіряні сидіння преміум-класу, мікрозамшеве кермо та килимки, розраховані на важкі умови експлуатації.
Lucid описує Gravity X як “сміливу концепцію електричного дослідження”, підкреслюючи його готовність до бездоріжжя.
Хоча Lucid Gravity X поки що представлена як концепт, вона демонструє плани компанії розширити лінійку у бік позашляхових модифікацій і вийти у пряму конкуренцію з Rivian R1S California Dune Edition та пікапом R1T.
