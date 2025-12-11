lifecell отключает 3G в Черновицкой области чтобы освободить частоты для 4G   

lifecell отключает 3G в Черновицкой области чтобы освободить частоты для 4G11.12.25
В Черновицкой области оператор lifecell готовится к одновременному отключению сети 3G. После этого в течение нескольких недель будет продолжаться оптимизация, во время которой сеть 4G в диапазоне 2100 МГц будет переведена на максимальную доступную полосу 20 МГц. В компании отмечают, что все технические работы будут проводиться без прерываний в предоставлении услуг.
Спрос на 4G
По подсчетам lifecell почти девять из десяти абонентов в регионе уже пользуются смартфонами и SIM-картами, способными работать в сетях четвертого поколения. Большинство из них перейдут на LTE автоматически после отключения 3G. Если SIM-карта поддерживает 4G, но технология еще не активирована, достаточно включить LTE в настройках телефона. Для владельцев устаревших карт предусмотрена возможность бесплатной замены на USIM или eSIM за символическую оплату 0,01 грн до конца 2025 года, при этом номер сохраняется. В то же время пользователям смартфонов, не поддерживающих LTE, перейти на 4G не получится даже после обновления SIM-карты.
Все базовые станции lifecell в Черновицкой области уже технически подготовлены для работы в диапазоне 2100 МГц. Оператор продолжает поэтапно оптимизировать сеть, а там, где необходимо, устанавливает дополнительное оборудование для улучшения покрытия. Также идет модернизация инфраструктуры, направленная на повышение энергостойкости.
Стабильность сети lifecell
Во время плановых отключений электроэнергии, которые в октябре и начале декабря затронули большинство населенных пунктов области, сеть lifecell демонстрировала стабильность. По информации оператора, даже в пиковые периоды 98% базовых станций в Черновцах оставались в работе. На фоне сложившейся ситуации в ноябре в регионе зафиксировали рост спроса на SIM-карты lifecell на тридцать процентов по сравнению с октябрем. Также значительно увеличилось количество переходов от других операторов по процедуре MNP — на 157 процентов больше абонентов присоединились к lifecell с сохранением собственного номера.
Оператор увязывает устойчивость сети с инвестициями, которые компания осуществляет с начала полномасштабной войны. За это время установлено 45 тысяч литиевых батарей для автономной работы базовых станций по всей стране, 30 тысяч из них смонтированы в этом году. Более 2000 технических площадок оснащены генераторами, поддерживающими работу ключевых узлов во время длительных отключений питания. За состоянием сети круглосуточно следят 1700 специалистов, обеспечивающих подключение генераторов, контроль заряда батарей и оперативное реагирование при технических сбоях. Общая сумма инвестиций в поддержку энергостойкости превысила два миллиарда гривен. В ноябре lifecell приобрел еще три с половиной тысячи генераторов, которые уже начали распределяться между регионами.
После окончательного отключения 3G диапазон 2100 МГц будет полностью передан под 4G. Это позволит повысить скорость мобильного интернета, уменьшить задержки передачи данных и обеспечить более стабильное соединение в местах с большой нагрузкой. Подобные проекты lifecell уже реализовали в нескольких регионах, в частности, в Славутиче, Черкассах, Коломне и Ивано-Франковской области. По результатам модернизации средняя скорость мобильного интернета там выросла примерно на двадцать-тридцать процентов.
