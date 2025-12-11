lifecell відключає 3G у Чернівецькій області щоб звільнити частоти для 4G

У Чернівецькій області оператор lifecell готується до одночасного вимкнення мережі 3G. Після цього протягом декількох тижнів продовжуватиметься оптимізація, під час якої мережа 4G в діапазоні 2100 МГц буде переведена на доступну максимальну смугу 20 МГц. У компанії зазначають, що всі технічні роботи будуть проводитись без переривань у наданні послуг.

Попит на 4G

За підрахунками lifecell майже дев’ять із десяти абонентів у регіоні вже користуються смартфонами та SIM-картами, здатними працювати у мережах четвертого покоління. Більшість із них перейдуть на LTE автоматично після вимкнення 3G. Якщо SIM-картка підтримує 4G, але технологія ще не активована, достатньо увімкнути LTE у налаштуваннях телефону. Для власників застарілих карток передбачена можливість безкоштовної заміни на USIM або eSIM за символічну оплату 0,01 грн до кінця 2025 року, при цьому номер зберігається. У той же час користувачам смартфонів, які не підтримують LTE, перейти на 4G не вдасться навіть після оновлення SIM-картки.

Усі базові станції lifecell у Чернівецькій області вже технічно підготовлені для роботи у діапазоні 2100 МГц. Оператор продовжує поетапно оптимізувати мережу, а там, де необхідно, встановлює додаткове обладнання для покращення покриття. Також відбувається модернізація інфраструктури, спрямована на підвищення енергостійкості.

Стабільність мережі lifecell

Під час планових відключень електроенергії, які у жовтні та на початку грудня торкнулися більшості населених пунктів області, мережа lifecell демонструвала стабільність. За інформацією оператора, навіть у пікові періоди 98% базових станцій у Чернівцях залишалися у роботі. На тлі ситуації, що склалася в листопаді в регіоні зафіксували зростання попиту на SIM-картки lifecell на тридцять відсотків порівняно з жовтнем. Також значно збільшилася кількість переходів від інших операторів за процедурою MNP – на 157 відсотків більше абонентів приєдналися до lifecell із збереженням власного номера.

Оператор пов’язує стійкість мережі з інвестиціями, які компанія здійснює початку повномасштабної війни. За цей час встановлено 45 тисяч літієвих батарей для автономної роботи базових станцій по всій країні, 30 тисяч із них змонтовано цього року. Понад 2000 технічних майданчиків оснащені генераторами, що підтримують роботу ключових вузлів під час тривалого вимкнення живлення. За станом мережі цілодобово стежать 1700 фахівців, які забезпечують підключення генераторів, контроль заряду батарей та оперативне реагування під час технічних збоїв. Загальна сума інвестицій на підтримку енергостійкості перевищила два мільярди гривень. У листопаді lifecell придбав ще три з половиною тисячі генераторів, які вже почали розподілятись між регіонами.

Після остаточного відключення 3G діапазон 2100 МГц буде повністю переданий під 4G. Це дозволить підвищити швидкість мобільного інтернету, зменшити затримки передачі даних та забезпечити більш стабільне з’єднання у місцях з великим навантаженням. Подібні проекти lifecell вже реалізували у кількох регіонах, зокрема у Славутичі, Черкасах, Коломні та Івано-Франківській області. За наслідками модернізації середня швидкість мобільного інтернету там зросла приблизно на двадцять-тридцять відсотків.