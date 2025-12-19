LG представила телевизоры на матрице Micro RGB evo

Компания LG представила новую серию телевизоров Micro RGB evo, которую производитель позиционирует как наиболее технологично продвинутые LCD-модели в своей истории. Официальный дебют новинок запланирован на выставке CES 2026, где LG должна раскрыть дополнительные детали и цены.

Телевизоры Micro RGB evo появятся в больших диагоналях 75, 86 и 100 дюймов и ориентированы на премиальный сегмент. Ключевой особенностью серии стала новая система подсветки Micro RGB, в которой используются отдельные сверхмалые светодиоды красного, зеленого и синего цветов. Такая архитектура позволяет более точно управлять яркостью и цветами, приближая качество изображения к OLED, одновременно сохраняя свойственные LCD-панелям преимущества, в частности, высшую пиковую яркость и возможность производства экранов очень большого размера.

За обработку изображения отвечает новый процессор Alpha 11 AI Processor Gen 3 с системой Dual AI Engine. Он поддерживает функцию Dual Super Upscaling, которая при масштабировании одновременно работает над повышением резкости и сохранением естественного вида картинки. По заявлению LG, это должно положительно влиять как на контент в более низком разрешении, так и на динамические сцены.

Отдельно подчеркивается сертификация от Intertek, подтверждающая полный, 100-процентный охват цветовых пространств BT.2020, DCI-P3 и Adobe RGB. Это делает Micro RGB evo одними из наиболее точных LCD-телевизоров по цветопередаче в линейке компании.

В LG отмечают, что серия Micro RGB evo объединяет наработки, полученные более чем за десятилетия развития OLED-телевизоров, с новыми подходами к подсветке LCD-панелей. Окончательные технические характеристики и стоимость моделей будут объявлены непосредственно в CES 2026.