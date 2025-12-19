LG представила телевизоры на матрице Micro RGB evo   

LG представила телевизоры на матрице Micro RGB evo19.12.25
Компания LG представила новую серию телевизоров Micro RGB evo, которую производитель позиционирует как наиболее технологично продвинутые LCD-модели в своей истории. Официальный дебют новинок запланирован на выставке CES 2026, где LG должна раскрыть дополнительные детали и цены.
Телевизоры Micro RGB evo появятся в больших диагоналях 75, 86 и 100 дюймов и ориентированы на премиальный сегмент. Ключевой особенностью серии стала новая система подсветки Micro RGB, в которой используются отдельные сверхмалые светодиоды красного, зеленого и синего цветов. Такая архитектура позволяет более точно управлять яркостью и цветами, приближая качество изображения к OLED, одновременно сохраняя свойственные LCD-панелям преимущества, в частности, высшую пиковую яркость и возможность производства экранов очень большого размера.
За обработку изображения отвечает новый процессор Alpha 11 AI Processor Gen 3 с системой Dual AI Engine. Он поддерживает функцию Dual Super Upscaling, которая при масштабировании одновременно работает над повышением резкости и сохранением естественного вида картинки. По заявлению LG, это должно положительно влиять как на контент в более низком разрешении, так и на динамические сцены.
Отдельно подчеркивается сертификация от Intertek, подтверждающая полный, 100-процентный охват цветовых пространств BT.2020, DCI-P3 и Adobe RGB. Это делает Micro RGB evo одними из наиболее точных LCD-телевизоров по цветопередаче в линейке компании.
В LG отмечают, что серия Micro RGB evo объединяет наработки, полученные более чем за десятилетия развития OLED-телевизоров, с новыми подходами к подсветке LCD-панелей. Окончательные технические характеристики и стоимость моделей будут объявлены непосредственно в CES 2026.
