LG представила телевізори на матриці Micro RGB evo

Компанія LG представила нову серію телевізорів Micro RGB evo, яку виробник позиціонує як найбільш технологічно просунуті LCD моделі у своїй історії. Офіційний дебют новинок заплановано на виставці CES 2026, де LG має розкрити додаткові деталі та ціни.

ТБ Micro RGB evo з’являться у великих діагоналях 75, 86 і 100 дюймів і орієнтовані на преміальний сегмент. Ключовою особливістю серії стала нова система підсвічування Micro RGB, в якій використовуються окремі надмалі світлодіоди червоного, зеленого та синього кольорів. Така архітектура дозволяє більш точно управляти яскравістю та кольорами, наближаючи якість зображення до OLED, одночасно зберігаючи властиві LCD-панелям переваги, зокрема високу пікову яскравість і можливість виробництва екранів дуже великого розміру.

За обробку зображення відповідає новий процесор Alpha 11 AI Processor Gen 3 із системою Dual AI Engine. Він підтримує функцію Dual Super Upscaling, яка при масштабуванні одночасно працює над підвищенням різкості та збереженням природного вигляду картинки. За заявою LG, це має позитивно впливати як на контент у нижчій роздільній здатності, так і на динамічні сцени.

Окремо підкреслюється сертифікація від Intertek, що підтверджує повне, 100-відсоткове охоплення колірних просторів BT.2020, DCI-P3 та Adobe RGB. Це робить Micro RGB evo одними з найточніших LCD-телевізорів з передачі кольору в лінійці компанії.

У LG відзначають, що серія Micro RGB evo поєднує напрацювання, отримані більш ніж за десятиліття розвитку OLED-телевізорів, з новими підходами до підсвічування LCD-панелей. Остаточні технічні характеристики та вартість моделей будуть оголошені безпосередньо у CES 2026.