Концепт суперкара Xiaomi Vision Gran Turismo показан на MWC 2026    

Концепт суперкара Xiaomi Vision Gran Turismo показан на MWC 202607.03.26
На выставке Mobile World Congress 2026 компания Xiaomi представила концепт электрического суперкара Vision Gran Turismo.
Это первый физический проект в рамках программы Vision GT за последние 28 лет. Vision GT позволяет производителям создавать экспериментальные гиперкары без ограничений, которые обычно существуют только в виртуальном формате для игр.
Дизайн и технические особенности
Концепт Xiaomi Vision Gran Turismo получил:
- низкий аэродинамический кузов с выразительными формами;
- двери типа «ножницы»;
- массивное карбоновое антикрыло;
- Т-образную светотехнику;
- агрессивные воздухозаборники.
Автомобиль построен на платформе с архитектурой 900V на основе карбида кремния (SiC). Для сравнения, большинство современных электромобилей работают на платформе 400V, а премиальные модели вроде Porsche Taycan используют 800V. Технология SiC обеспечивает более высокую эффективность, меньшие тепловые потери, ускоренную зарядку и лучшие характеристики при высоких нагрузках.
Заявленная мощность суперкара составляет 1900 л.с. (1417 кВт), что превышает Ferrari Vision GT с 1337 л.с. (997 кВт). Xiaomi уже имеет опыт создания мощных серийных моделей: SU7 Ultra развивает более 1500 л.с. и установила рекорд на трассе Нюрбургринг — 7:04.957.
Планы Xiaomi на европейском рынке
Презентация Vision Gran Turismo в Европе связана с намерением компании расширить присутствие на рынке к 2027 году. Xiaomi планирует открыть исследовательский центр в Мюнхене и завершить развёртывание розничной сети в Великобритании.
В 2025 году компания поставила около 410 тысяч электромобилей и превзошла продажи Tesla Model 3 в Китае благодаря модели SU7. Всего за 602 дня с момента запуска производства выпущено около 500 тысяч автомобилей, что подтверждает серьёзные амбиции Xiaomi в автомобильной отрасли.
