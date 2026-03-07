Концепт суперкара Xiaomi Vision Gran Turismo показан на MWC 2026

На выставке Mobile World Congress 2026 компания Xiaomi представила концепт электрического суперкара Vision Gran Turismo.

Это первый физический проект в рамках программы Vision GT за последние 28 лет. Vision GT позволяет производителям создавать экспериментальные гиперкары без ограничений, которые обычно существуют только в виртуальном формате для игр.

Дизайн и технические особенности

Концепт Xiaomi Vision Gran Turismo получил:

низкий аэродинамический кузов с выразительными формами;

двери типа «ножницы»;

массивное карбоновое антикрыло;

Т-образную светотехнику;

агрессивные воздухозаборники.

Автомобиль построен на платформе с архитектурой 900V на основе карбида кремния (SiC). Для сравнения, большинство современных электромобилей работают на платформе 400V, а премиальные модели вроде Porsche Taycan используют 800V. Технология SiC обеспечивает более высокую эффективность, меньшие тепловые потери, ускоренную зарядку и лучшие характеристики при высоких нагрузках.

Заявленная мощность суперкара составляет 1900 л.с. (1417 кВт), что превышает Ferrari Vision GT с 1337 л.с. (997 кВт). Xiaomi уже имеет опыт создания мощных серийных моделей: SU7 Ultra развивает более 1500 л.с. и установила рекорд на трассе Нюрбургринг — 7:04.957.

Планы Xiaomi на европейском рынке

Презентация Vision Gran Turismo в Европе связана с намерением компании расширить присутствие на рынке к 2027 году. Xiaomi планирует открыть исследовательский центр в Мюнхене и завершить развёртывание розничной сети в Великобритании.

В 2025 году компания поставила около 410 тысяч электромобилей и превзошла продажи Tesla Model 3 в Китае благодаря модели SU7. Всего за 602 дня с момента запуска производства выпущено около 500 тысяч автомобилей, что подтверждает серьёзные амбиции Xiaomi в автомобильной отрасли.