   

Концепт суперкара Xiaomi Vision Gran Turismo показаний на MWC 2026

07.03.26

Xiaomi Vision Gran Turismo

 

На виставці Mobile World Congress 2026 компанія Xiaomi представила концепт електричного суперкара

 

Це перший фізичний проект у рамках програми Vision GT за останні 28 років. Vision GT дозволяє виробникам створювати експериментальні гіперкар без обмежень, які зазвичай існують тільки у віртуальному форматі для ігор.

 

Дизайн та технічні особливості

 

Xiaomi Vision Gran Turismo

 

Концепт Xiaomi Vision Gran Turismo отримав:

  • низький аеродинамічний кузов з виразними формами;
  • двері типу «ножиці»;
  • масивне карбонове антикрило;
  • Т-подібну світлотехніку;
  • агресивні повітрозабірники.

 

Автомобіль побудований на платформі з архітектурою 900V на основі карбіду кремнію (SiC). Для порівняння, більшість сучасних електромобілів працюють на платформі 400V, а преміальні моделі типу Porsche Taycan використовують 800V. Технологія SiC забезпечує більш високу ефективність, менші теплові втрати, прискорену зарядку та кращі характеристики при високих навантаженнях.

 

Заявлена ​​потужність суперкара складає 1900 л. (1417 кВт), що перевищує Ferrari Vision GT з 1337 л. (997 кВт). Xiaomi вже має досвід створення потужних серійних моделей: SU7 Ultra розвиває понад 1500 л. і встановила рекорд на трасі Нюрбургрінг – 7:04.957.

 

Xiaomi Vision Gran Turismo

 

Плани Xiaomi на європейському ринку

 

Презентація Vision Gran Turismo у Європі пов’язана з наміром компанії розширити присутність на ринку до 2027 року. Xiaomi планує відкрити дослідницький центр у Мюнхені та завершити розгортання роздрібної мережі у Великій Британії.

 

У 2025 році компанія поставила близько 410 тисяч електромобілів і перевершила продаж Tesla Model 3 в Китаї завдяки моделі SU7. За 602 дні з моменту запуску виробництва випущено близько 500 тисяч автомобілів, що підтверджує серйозні амбіції Xiaomi в автомобільній галузі.


