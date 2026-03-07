Концепт суперкара Xiaomi Vision Gran Turismo показаний на MWC 2026

На виставці Mobile World Congress 2026 компанія Xiaomi представила концепт електричного суперкара

Це перший фізичний проект у рамках програми Vision GT за останні 28 років. Vision GT дозволяє виробникам створювати експериментальні гіперкар без обмежень, які зазвичай існують тільки у віртуальному форматі для ігор.

Дизайн та технічні особливості

Концепт Xiaomi Vision Gran Turismo отримав:

низький аеродинамічний кузов з виразними формами;

двері типу «ножиці»;

масивне карбонове антикрило;

Т-подібну світлотехніку;

агресивні повітрозабірники.

Автомобіль побудований на платформі з архітектурою 900V на основі карбіду кремнію (SiC). Для порівняння, більшість сучасних електромобілів працюють на платформі 400V, а преміальні моделі типу Porsche Taycan використовують 800V. Технологія SiC забезпечує більш високу ефективність, менші теплові втрати, прискорену зарядку та кращі характеристики при високих навантаженнях.

Заявлена ​​потужність суперкара складає 1900 л. (1417 кВт), що перевищує Ferrari Vision GT з 1337 л. (997 кВт). Xiaomi вже має досвід створення потужних серійних моделей: SU7 Ultra розвиває понад 1500 л. і встановила рекорд на трасі Нюрбургрінг – 7:04.957.

Плани Xiaomi на європейському ринку

Презентація Vision Gran Turismo у Європі пов’язана з наміром компанії розширити присутність на ринку до 2027 року. Xiaomi планує відкрити дослідницький центр у Мюнхені та завершити розгортання роздрібної мережі у Великій Британії.

У 2025 році компанія поставила близько 410 тисяч електромобілів і перевершила продаж Tesla Model 3 в Китаї завдяки моделі SU7. За 602 дні з моменту запуску виробництва випущено близько 500 тисяч автомобілів, що підтверджує серйозні амбіції Xiaomi в автомобільній галузі.