Когда начнут продавать iPhone 17, Apple Watch Series 11, AirPods Pro 3 в Украине

Официальные партнёры Apple в Украине объявили дату начала продаж нового поколения устройств компании — они появятся в магазинах 26 сентября 2025 года. Стоимость пока не раскрыта, но предзаказ, как ожидается, откроют уже в ближайшее время.

В Украине будут доступны все восемь новинок, включая базовый iPhone 17 с увеличенным дисплеем и поддержкой ProMotion 120 Гц, сверхтонкий iPhone Air, а также флагманские модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Помимо смартфонов, на рынок выйдут обновлённые AirPods Pro 3 с датчиком для измерения пульса и три модели умных часов — Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 и более доступные Apple Watch SE 3.

iPhone 17

iPhone 17 оснащён увеличенным 6,3-дюймовым дисплеем Super Retina XDR с поддержкой технологии ProMotion и частотой обновления до 120 Гц. Яркость экрана достигла 3000 нит, а новое антибликовое покрытие позволяет комфортно пользоваться устройством даже под прямыми солнечными лучами. Впервые в базовой линейке появилась функция Always-On Display, которая отображает экран блокировки в затемнённом режиме. Рамки стали тоньше, а более прочное стекло Ceramic Shield 2 обеспечивает лучшую защиту от падений и царапин.

iPhone 17 Pro Max

Аппаратная часть построена на чипе A19 Pro с 6-ядерным центральным процессором и 6-ядерной графической подсистемой. По сравнению с iPhone 16 Pro производительность выросла до 40%. В устройствах используется система охлаждения с паровой камерой, а также чип N1, обеспечивающий работу с Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Экран у Apple iPhone 17 Pro Max — 6,9 дюйма. Он также обеспечивает пиковую яркость до 3000 нит. В iPhone 17 Pro Max применено новое поколение покрытия: фронтальное стекло Ceramic Shield 2 стало в три раза устойчивее к появлению царапин.

Apple Watch Series 11

Дизайн Series 11 во многом повторяет предыдущую модель Series 10, но получил новые технологические возможности, включая поддержку 5G. Кроме того, смарт-часы стали тоньше и легче на 10% по сравнению с Series 9. Экран защищает более толстое и прочное стекло, повышающее устойчивость к царапинам. Среди новых возможностей — мониторинг серьезных заболеваний, включая гипертонию и хроническое повышение артериального давления, с анализом данных с датчиков за 30 дней.