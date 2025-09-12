Коли почнуть продавати iPhone 17, Apple Watch Series 11, AirPods Pro 3 в Україні12.09.25
Офіційні партнери Apple в Україні оголосили дату початку продажу нового покоління пристроїв компанії – вони з’являться в магазинах 26 вересня 2025 року. Вартість поки не розкрита, але попереднє замовлення, як очікується, відкриють вже найближчим часом.
В Україні будуть доступні всі вісім новинок, включаючи базовий iPhone 17 зі збільшеним дисплеєм та підтримкою ProMotion 120 Гц, надтонкий iPhone Air, а також флагманські моделі iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Крім смартфонів, на ринок вийдуть оновлені AirPods Pro 3 з датчиком для вимірювання пульсу і три моделі розумного годинника – Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 і більш доступні Apple Watch SE 3.
iPhone 17
iPhone 17 оснащений збільшеним 6,3-дюймовим дисплеєм Super Retina XDR із підтримкою технології ProMotion та частотою оновлення до 120 Гц. Яскравість екрану досягла 3000 нит, а нове покриття антивідблиску дозволяє комфортно користуватися пристроєм навіть під прямими сонячними променями. Вперше в базовій лінійці з’явилася функція Always-On Display, яка відображає екран блокування у затемненому режимі. Рамки стали тоншими, а міцніше скло Ceramic Shield 2 забезпечує кращий захист від падінь і подряпин.
iPhone 17 Pro Max
Апаратна частина побудована на чіпі A19 Pro з 6-ядерним центральним процесором та 6-ядерною графічною підсистемою. У порівнянні з iPhone 16 Pro продуктивність зросла до 40%. У пристроях використовується система охолодження з паровою камерою, а також чіп N1, що забезпечує роботу з Wi-Fi 7 і Bluetooth 6. Екран Apple iPhone 17 Pro Max – 6,9 дюйма. Він також забезпечує пікову яскравість до 3000 ниток. У iPhone 17 Pro Max застосовано нове покоління покриття: фронтальне скло Ceramic Shield 2 стало втричі стійкішим до появи подряпин.
Apple Watch Series 11
Дизайн Series 11 багато в чому повторює попередню модель Series 10, але отримав нові технологічні можливості, включаючи підтримку 5G. Крім того, смарт-годинник став тоншим і легшим на 10% в порівнянні з Series 9. Екран захищає більш товсте і міцне скло, що підвищує стійкість до подряпин. Серед нових можливостей — моніторинг серйозних захворювань, включаючи гіпертонію та хронічне підвищення артеріального тиску, з аналізом даних із датчиків за 30 днів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Розповімо про досвід експлуатації вертикальної мишки Logitech MX Vertical. Чи довго звикати, що нестандартного і наскільки не ергономічними після неї є звичайні миші?
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Коли почнуть продавати iPhone 17, Apple Watch Series 11, AirPods Pro 3 в Україні Apple події в Україні
Офіційні партнери Apple в Україні оголосили дату початку продажу нового покоління пристроїв компанії – вони з’являться в магазинах 26 вересня 2025 року
Велике оновлення Steam у вересні. Що нового? Steam Valve оновлення
Valve випустила вересневе оновлення клієнта Steam, яке торкнулося відразу кількох напрямків: внутрішньоігрового накладання, режиму Big Picture, бібліотеки та загальної функціональності.
Велике оновлення Steam у вересні. Що нового?
iPhone 16 Plus: головні переваги моделі
Spotify додасть Lossless до Premium-підписки в 50 країнах
Anker Soundcore Nebula X1 Pro – 4K-проектор із вбудованою колонкою
Apple AirPods Pro 3 отримали функцію перекладу реального часу
Зберігання листування та медіафайлів у Signal стане платним
Навушники Bose QuietComfort Ultra 2 отримали оновлену систему шумоподавлення та ціну $449
Mercedes-Benz GLC отримав повністю електричну версію
Представлені три версії нового розумного годинника Apple Watch