Китайцы представили робо пса Rover X1 за $100008.11.25
В Китае набирает силу тенденция удешевления робототехники. Ранее сообщалось о большом интересе покупателей к андроиду-танцору Bumi, стоимость которого составляет всего $1370 (в пересчёте с юаней) — это дешевле многих флагманских смартфонов, включая iPhone.
Теперь другая китайская компания представила Rover X1 — конкурента знаменитого робопса Boston Dynamics.
По данным производителя, «первый в мире интеллектуальный домашний робопёс» от Yuejiang Robotics оценивается примерно в $1000, что демонстрирует, насколько стремительно высокие технологии становятся доступнее.
Разработчик позиционирует Rover X1 как домашнего спутника, который не только выполняет роль «умного питомца», но и способен помогать человеку в повседневных задачах.
Оснащённый системой камер, Rover X1 может фотографировать окружающее пространство, что делает его полезным для патрулирования или прогулок. Робопёс умеет передвигаться по ровным поверхностям, преодолевать небольшие уклоны, прыгать и даже переносить грузы (точная грузоподъёмность пока не уточняется).
Подробные технические характеристики Rover X1 компания Yuejiang Robotics обещает раскрыть позже.
