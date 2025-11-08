Китайцы представили робо пса Rover X1 за $1000

В Китае набирает силу тенденция удешевления робототехники. Ранее сообщалось о большом интересе покупателей к андроиду-танцору Bumi, стоимость которого составляет всего $1370 (в пересчёте с юаней) — это дешевле многих флагманских смартфонов, включая iPhone.

Теперь другая китайская компания представила Rover X1 — конкурента знаменитого робопса Boston Dynamics.

По данным производителя, «первый в мире интеллектуальный домашний робопёс» от Yuejiang Robotics оценивается примерно в $1000, что демонстрирует, насколько стремительно высокие технологии становятся доступнее.

Разработчик позиционирует Rover X1 как домашнего спутника, который не только выполняет роль «умного питомца», но и способен помогать человеку в повседневных задачах.

Оснащённый системой камер, Rover X1 может фотографировать окружающее пространство, что делает его полезным для патрулирования или прогулок. Робопёс умеет передвигаться по ровным поверхностям, преодолевать небольшие уклоны, прыгать и даже переносить грузы (точная грузоподъёмность пока не уточняется).

Подробные технические характеристики Rover X1 компания Yuejiang Robotics обещает раскрыть позже.