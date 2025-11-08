08.11.25
Ультратонкие ноутбуки 2025
views
12
comments 0
work internet laptop

Одними из самых заметных представителей этого класса стали Apple MacBook Air 13 M4, Dell XPS 13 9345 и Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12. Ниже сравнение их ключевых характеристик, сильных и слабых сторон.