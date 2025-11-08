Китайці представили робо пса Rover X1 за $1000

У Китаї набирає сили тенденція здешевлення робототехніки. Раніше повідомлялося про великий інтерес покупців до андроїда-танцюриста Bumi, вартість якого складає всього $1370 (у перерахунку з юанів) — це дешевше від багатьох флагманських смартфонів, включаючи iPhone.

Тепер інша китайська компанія представила Rover X1 – конкурента знаменитого робопса Boston Dynamics.

За даними виробника, “перший у світі інтелектуальний домашній робопас” від Yuejiang Robotics оцінюється приблизно в $1000, що демонструє, наскільки стрімко високі технології стають доступнішими.

Розробник позиціонує Rover X1 як домашнього супутника, який не тільки виконує роль «розумного вихованця», але й здатний допомагати людині у повсякденних завданнях.

Оснащений системою камер, Rover X1 може фотографувати навколишній простір, що робить його корисним для патрулювання чи прогулянок. Робопіс вміє пересуватися по рівних поверхнях, долати невеликі ухили, стрибати і навіть переносити вантажі (точна вантажопідйомність поки не уточнюється).

Детальні технічні характеристики Rover X1 компанія Yuejiang Robotics обіцяє розкрити пізніше.