Киевстар обошел Vodafone и lifecell по скорости мобильного интернета    

Киевстар обошел Vodafone и lifecell по скорости мобильного интернета22.01.26
Независимая платформа тестирования и анализа производительности интернет-соединений nPerf определила оператора с самым быстрым мобильным интернетом в Украине по итогам 2025 года. Лидером рейтинга стал «Киевстар» со средней скоростью загрузки 40,85 Мбит/с и скоростью отдачи 14,45 Мбит/с.
Рост показателей и задержка
Согласно отчету, за год «Киевстар» улучшил свои результаты на 13,3%. Оператор также показал наилучший результат по задержке — 40,77 миллисекунды. По качеству стриминга с показателем 75,59% «Киевстар» разделил первое место с Vodafone. В то же время lifecell занял вторую позицию в рейтинге по минимальной задержке на рынке с результатом 42,86 миллисекунды.
В сетях 4G Kyivstar демонстрирует лучшие показатели в Украине. Напомним, что в этом месяце все три крупнейших мобильных оператора начали тестирование сетей 5G во Львове.
Методология исследования
Результаты основаны на 36 925 тестах, проведенных с помощью приложения nPerf на устройствах под управлением Android и iOS. Генеральный директор nPerf Себастьян де Росбо отметил, что украинский рынок демонстрирует позитивную динамику, а улучшение показателей у всех операторов отражает постоянное повышение качества услуг.
Ранее nPerf также сообщала, что Vodafone стал лидером по производительности фиксированного интернета в Украине в 2025 году, показав скорость загрузки 200,5 Мбит/с против 109,0 Мбит/с у «Киевстара».
