Київстар обійшов Vodafone та lifecell за швидкістю мобільного інтернету    

Київстар обійшов Vodafone та lifecell за швидкістю мобільного інтернету22.01.26
Незалежна платформа тестування та аналізу продуктивності інтернет-з’єднань nPerf визначила оператора із найшвидшим мобільним інтернетом в Україні за підсумками 2025 року. Лідером рейтингу став «Київстар» із середньою швидкістю завантаження 40,85 Мбіт/с та швидкістю віддачі 14,45 Мбіт/с.
Зростання показників та затримка
Згідно зі звітом, за рік «Київстар» покращив свої результати на 13,3%. Оператор також показав найкращий результат із затримки — 40,77 мілісекунди. За якістю стрімінгу з показником 75,59% «Київстар» поділив перше місце з Vodafone. У той же час lifecell посів другу позицію в рейтингу мінімальної затримки на ринку з результатом 42,86 мілісекунди.
У мережах 4G Kyivstar демонструє найкращі показники в Україні. Нагадаємо, що цього місяця всі три найбільші мобільні оператори розпочали тестування мереж 5G у Львові.
Методологія дослідження
Результати засновані на 36925 тестах, проведених за допомогою програми nPerf на пристроях під керуванням Android та iOS. Генеральний директор nPerf Себастьян де Росбо зазначив, що український ринок демонструє позитивну динаміку, а покращення показників у всіх операторів відображає постійне підвищення якості послуг.
Раніше nPerf також повідомляла, що Vodafone став лідером із продуктивності фіксованого інтернету в Україні в 2025 році, показавши швидкість завантаження 200,5 Мбіт/с проти 109,0 Мбіт/с у «Київстару».
