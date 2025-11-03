Камера Insta360 X4 Air с 8K получила функции флагманов, но стоит заметно дешевле

Компания Insta360, недавно привлекшая внимание необычными бонусами для своих сотрудников, представила новую камеру X4 Air — самую компактную и доступную модель в своей линейке с поддержкой съемки 8K 360° видео. Устройство позиционируется как “младшая сестра” флагмана X5 и ориентирована на тревел-блоггеров, спортсменов и пользователей, которые хотят создавать эффектный контент без сложных настроек и громоздких аксессуаров.

Дизайн и конструкция

Insta360 X4 Air весит всего 165 граммов — это меньше, чем большинство современных смартфонов, и на 38 граммов легче, чем предыдущая модель X4. Камера имеет компактный корпус с матовым покрытием размером 46×113,8×37 мм, что делает ее удобной для транспортировки — устройство легко помещается в карман или небольшой чехол.

Корпус X4 Air водонепроницаемый до 15 метров без дополнительного защитного бокса. Конструкция поддерживает сменные линзы, что позволяет адаптировать камеру для разных сценариев съемки – от путешествий до экстремального спорта.

Технические характеристики

Модель получила два CMOS-сенсора размером 1/1,8 дюйма с разрешением 29 Мп и объективами с диафрагмой f/1.95. Камера снимает видео 8K при 30 кадрах/с, а также поддерживает режимы 6K при 24 к/с и 4K до 50 к/с. Для съемки с одного объектива доступен режим 1080p до 120 к/с, который подходит для динамических сцен, влаги или спортивных моментов.

Функциональные возможности

Несмотря на более низкую цену, 360-камера X4 Air получила большинство функций флагманских моделей. Среди них — стабилизация FlowState, компенсирующая тряску даже в движении, и режим 360° Horizon Lock, сохраняющий горизонт равным независимо от положения камеры.

Устройство также поддерживает режимы Active HDR, InstaFrame, таймлапс, циклическую запись и Road Mode для съемки во время путешествий на автомобиле.

В паре с мобильным приложением Insta360 App пользователь может быстро кадрировать, редактировать и экспортировать видео. Программа имеет ШИ-инструменты для автоматической коррекции, стабилизации и монтажа, что значительно упрощает создание контента.

Аккумулятор и автономность

Камера оснащена съемной батареей емкостью 2010 мА·ч, которой хватает примерно на 88 минут записи в 8K или до 100 минут в 6K. Зарядка до 80% занимает около 36 минут, а полная зарядка – около 57 минут.

Цена и комплектация

Insta360 X4 Air уже доступна в продаже в цветах Graphite Black и Arctic White.

Базовый набор с камерой, батареей и базовыми аксессуарами стоит $399,99.

Комплект Starter Bundle за $439,99 дополнительно включает 114-сантиметровый «невидимый» селфи-стик, защитную крышку для объектива и запасной аккумулятор.

На старте продаж всем покупателям предлагается бесплатная годовая подписка Insta360 Plus, открывающая доступ к облачному хранению и премиум-функциям для обработки видео.

Выход X4 Air демонстрирует намерение Insta360 расширить линейку своих устройств, сделав профессиональную 8K-съемку более доступной для более широкой аудитории.