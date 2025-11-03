Камера Insta360 X4 Air з 8K отримала функції флагманів, але коштує помітно дешевше

Компанія Insta360, яка нещодавно привернула увагу незвичайними бонусами для своїх співробітників, представила нову камеру X4 Air – найкомпактнішу і найдоступнішу модель у своїй лінійці з підтримкою зйомки 8K 360 ° відео. Пристрій позиціонується як “молодша сестра” флагмана X5 та орієнтована на тревел-блогерів, спортсменів та користувачів, які хочуть створювати ефектний контент без складних налаштувань та громіздких аксесуарів.

Дизайн та конструкція

Insta360 X4 Air важить всього 165 грамів – це менше, ніж більшість сучасних смартфонів, і на 38 грамів легше, ніж попередня модель X4. Камера має компактний корпус з матовим покриттям розміром 46×113, 8×37 мм, що робить її зручною для транспортування – пристрій легко поміщається в кишеню або невеликий чохол.

Корпус X4 Air є водонепроникним до 15 метрів без додаткового захисного боксу. Конструкція підтримує змінні лінзи, що дозволяє адаптувати камеру для різних сценаріїв зйомки від подорожей до екстремального спорту.

Технічні характеристики

Модель отримала два CMOS-сенсори розміром 1/1,8 дюйма з роздільною здатністю 29 Мп та об’єктивами з діафрагмою f/1.95. Камера знімає відео 8K при 30 кадрах/с, а також підтримує режими 6K при 24 к/с та 4K до 50 к/с. Для зйомки з одного об’єктива доступний режим 1080p до 120 к/с, що підходить для динамічних сцен, вологи або спортивних моментів.

Функціональні можливості

Незважаючи на нижчу ціну, 360-камера X4 Air отримала більшість функцій флагманських моделей. Серед них – стабілізація FlowState, що компенсує тряску навіть у русі, і режим 360 ° Horizon Lock, що зберігає горизонт рівним незалежно від положення камери.

Пристрій також підтримує режими Active HDR, InstaFrame, таймлапс, циклічний запис та Road Mode для зйомки під час подорожей автомобілем.

У парі з мобільним додатком Insta360 App користувач може швидко кадрувати, редагувати та експортувати відео. Програма має ШІ-інструменти для автоматичної корекції, стабілізації та монтажу, що значно спрощує створення контенту.

Акумулятор та автономність

Камера оснащена знімною батареєю ємністю 2010 мА·год, якої вистачає приблизно на 88 хвилин запису 8K або до 100 хвилин 6K. Заряджання до 80% займає близько 36 хвилин, а повна зарядка – близько 57 хвилин.

Ціна та комплектація

Insta360 X4 Air вже доступна у продажу в кольорах Graphite Black та Arctic White.

Базовий набір з камерою, батареєю та базовими аксесуарами коштує $399,99.

Комплект Starter Bundle за $439,99 додатково включає 114-сантиметровий “невидимий” селфі-стік, захисну кришку для об’єктива та запасний акумулятор.

На старті продажів усім покупцям пропонується безкоштовна річна підписка Insta360 Plus, що відкриває доступ до хмарного зберігання та преміум-функцій для обробки відео.

Вихід X4 Air демонструє намір Insta360 розширити лінійку своїх пристроїв, зробивши професійну 8K-зйомку доступнішою для ширшої аудиторії.