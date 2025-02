Игры GTA: Vice City и God of War смогли запустить на смарт-часах Samsung Galaxy Watch 5

Энтузиаст запустил GTA: Vice City и God of War на Samsung Galaxy Watch 5, использовав эмулятор PSP.

Пользователь Reddit с ником ZenonDesingk нашел способ играть в культовые игры на Samsung Galaxy Watch 5, установив на часы эмулятор Sony PlayStation Portable (PSP). Он сумел добиться стабильных 60 FPS в GTA: Vice City и около 30 FPS в God of War.

Как это удалось

Изначально ZenonDesingk разочаровался в доступных на Google Play играх для смарт-часов, но, понимая возможности Android, решил экспериментировать. Он попробовал загружать игры разными способами, но ни браузер, ни Bluetooth не позволили передать файлы. Тогда энтузиаст вспомнил о ADB (Android Debug Bridge) и использовал приложение Bugjaeger для установки APK-файлов на Galaxy Watch 5 через Wi-Fi.

Поначалу он запускал простые игры вроде Temple Run, но затем решил попробовать GTA: Vice City. Прямая установка не удалась, и он переключился на эмулятор PPSSPP, который позволил запустить Vice City Stories, God of War, Need for Speed: Most Wanted и Mortal Kombat.

Для управления игрой ZenonDesingk подключил к часам Bluetooth-геймпад с AliExpress, что сделало процесс более комфортным. В итоге:

GTA: Vice City Stories шла на 60 FPS

God of War иногда снижалась до 30 FPS, но оставалась играбельной

После нескольких дней экспериментов автор вернул часы в обычное состояние, однако его опыт доказал, что умные часы на Android обладают мощностью, достаточной для запуска классических игр.

