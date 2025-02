Ігри GTA: Vice City та God of War змогли запустити на смарт-годинник Samsung Galaxy Watch 5

Ентузіаст запустив GTA: Vice City та God of War на Samsung Galaxy Watch 5, використавши емулятор PSP.

Користувач Reddit із ніком ZenonDesingk знайшов спосіб грати в культові ігри на Samsung Galaxy Watch 5, встановивши на годинник емулятор Sony PlayStation Portable (PSP). Він зумів досягти стабільних 60 FPS у GTA: Vice City і близько 30 FPS у God of War.

Як це вдалося

Спочатку ZenonDesingk розчарувався у доступних на Google Play іграх для смарт-годин, але, розуміючи можливості Android, вирішив експериментувати. Він спробував завантажувати ігри у різний спосіб, але ні браузер, ні Bluetooth не дозволили передати файли. Тоді ентузіаст згадав про ADB (Android Debug Bridge) і використав програму Bugjaeger для встановлення APK-файлів на Galaxy Watch 5 через Wi-Fi.

Спочатку він запускав прості ігри на кшталт Temple Run, але потім вирішив спробувати GTA: Vice City. Пряма установка не вдалася, і він перейшов на емулятор PPSSPP, який дозволив запустити Vice City Stories, God of War, Need for Speed: Most Wanted та Mortal Kombat.

Для управління грою ZenonDesingk підключив до годинника Bluetooth-геймпад з AliExpress, що зробило процес більш комфортним. У результаті:

GTA: Vice City Stories йшла на 60 FPS

God of War іноді знижувалася до 30 FPS, але залишалася грабельною

Після кількох днів експериментів автор повернув годинник у звичайний стан, проте його досвід довів, що розумний годинник на Android має потужність, достатню для запуску класичних ігор.

