Игровой смартфон RedMagic 11 Air получил 6,85” OLED-дисплей и чипсет Snapdragon 8 Elite с жидкостной системой охлаждения

Компания Nubia официально анонсировала облегченную версию игрового смартфона RedMagic 11 с приставкой Air. Устройство привлекло внимание необычным для сегмента дизайном и тем, что стало первым геймерским смартфоном бренда с жидкостной системой охлаждения. Полноценную презентацию компания пока не провела, ограничившись коротким тизером.

Характеристики RedMagic 11 Air

После опубликования анонса появились неофициальные подробности. Смартфон RedMagic 11 Air получит OLED-дисплей диагональю 6,85 дюйма. В основе смартфона лежит чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite предыдущего поколения. Объем оперативной памяти, по этим данным, может достигать 24 ГБ. Внутри расположена система активного охлаждения, дополненная жидкостным контуром, что нетипично даже для игровых моделей.

Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 7000 мАч. Ожидается поддержка быстрой проводной зарядки мощностью до 120 Вт. По габаритам RedMagic 11 Air не относится к ультратонким моделям: толщина корпуса составляет 7,85 мм, а масса – около 207 граммов. Для сравнения тонкие флагманы других линеек имеют меньшие размеры и вес, но ориентируются на другие сценарии использования и уровень производительности.

Что может RedMagic 11 Air

В базе Geekbench уже появились результаты тестирования устройства. Смартфон набрал 3075 баллов в одноядерном режиме и 9934 балла в многоядерном тесте, что подтверждает использование флагманской платформы, даже несмотря на то, что речь идет не о поколении чипа.

Компания Nubia пока не раскрыла сроки полноценного анонса RedMagic 11 Air, а также информацию о цене и регионах продаж. Ожидается, что подробные характеристики смартфона будут обнародованы в ближайшее время.