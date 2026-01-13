Ігровий смартфон RedMagic 11 Air отримав 6,85” OLED-дисплей та чіпсет Snapdragon 8 Elite з рідинною системою охолодження

Компанія Nubia офіційно анонсувала полегшену версію ігрового смартфону RedMagic 11 із приставкою Air. Пристрій привернув увагу незвичайним для сегменту дизайном і тим, що стало першим смартфоном бренду з рідинною системою охолодження. Повноцінну презентацію компанія поки що не провела, обмежившись коротким тизером.

Характеристики RedMagic 11 Air

Після публікації анонсу з’явилися неофіційні подробиці. Смартфон RedMagic 11 Air отримає OLED-дисплей діагоналлю 6,85 дюйми. В основі смартфона лежить чіп Qualcomm Snapdragon 8 Elite попереднього покоління. Обсяг оперативної пам’яті, за даними, може досягати 24 ГБ. Усередині розташована система активного охолодження, доповнена рідинним контуром, що є нетиповим навіть для ігрових моделей.

Живлення забезпечує акумулятор ємністю 7000 мАг. Очікується підтримка швидкого проводового заряджання потужністю до 120 Вт. За габаритами RedMagic 11 Air не відноситься до ультратонких моделей: товщина корпусу становить 7,85 мм, а маса близько 207 грамів. Для порівняння тонкі флагмани інших лінійок мають менші розміри та вагу, але орієнтуються на інші сценарії використання та рівень продуктивності.

Що може RedMagic 11 Air

В основі Geekbench вже з’явилися результати тестування пристрою. Смартфон набрав 3075 балів у одноядерному режимі та 9934 бали у багатоядерному тесті, що підтверджує використання флагманської платформи, навіть незважаючи на те, що йдеться не про покоління чіпа.

Компанія Nubia поки не розкрила терміни повноцінного анонсу RedMagic 11 Air, а також інформацію про ціну та регіони продажу. Очікується, що докладні характеристики смартфона будуть оприлюднені найближчим часом.