Honda Prelude нового поколения выйдет уже этой осенью

Honda официально представила серийное купе Prelude шестого поколения, которое выйдет на рынок США уже этой осенью. Легендарная модель возвращается в линейку бренда, но теперь в формате гибрида.

Под капотом установлена гибридная схема от Civic Hybrid: атмосферный бензиновый двигатель объемом 2,0 литра работает в паре с двумя электромоторами. Совокупная отдача достигает 200 л.с. и 315 Н·м крутящего момента. По мощности новинка совпадает с Prelude пятого поколения образца 2001 года, но момент вырос почти на 50%, что должно заметно сказаться на динамике.

Вместо классической коробки передач используется система Honda S+ Shift, имитирующая спортивное переключение с перегазовкой и удержанием передач. Шасси заимствовано у Civic Type R, но адаптивные амортизаторы перенастроены для комфортных поездок на большие расстояния. За торможение отвечают Brembo с четырехпоршневыми суппортами и двухсекционными дисками, причем суппорты теперь окрашены в синий цвет. На 19-дюймовые диски можно заказать летние шины 235/40 R19.

Купе предлагает несколько режимов движения — Comfort, GT, Sport и Individual, меняющих отклик силовой установки, настройки подвески, рулевого управления и оформление панели приборов. Также впервые применяется обновлённая система Agile Handling Assist, имитирующая векторизацию тяги за счет тормозов.

Интерьер отличается более высоким уровнем исполнения, чем у Civic. Здесь спортивные сиденья с кожаной отделкой, синие прострочки, логотип Prelude на подголовниках и возможность выбрать оформление салона в синей/белой гамме или в черном варианте. Мультимедийная система получила 9-дюймовый экран с Google Built-in, цифровую приборную панель диагональю 10,2 дюйма, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, а также аудиосистему Bose с восемью динамиками.

Дизайн новинки в целом соответствует концепту двухлетней давности. Предусмотрены пять цветовых решений, включая серый Meteorite Gray Metallic, черный Crystal Black Pearl, красный Rally Red и синий Boost Blue Pearl. Дополнительно предлагаются спойлеры, новые варианты колес, черные эмблемы и накладки на зеркала.

Стоимость пока не объявлена, но, по словам представителей компании, Prelude займет позицию между Civic Sport Touring Hybrid и Civic Type R, то есть в диапазоне от $34 690 до $47 090. Судя по оснащению, цена будет ближе к верхней границе.