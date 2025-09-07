Honda Prelude нового покоління вийде вже цієї осені07.09.25
Honda офіційно представила серійне купе Prelude шостого покоління, яке вийде на ринок США вже цієї осені. Легендарна модель повертається до лінійки бренду, але тепер у форматі гібрида.
Під капотом встановлено гібридну схему від Civic Hybrid: атмосферний бензиновий двигун об’ємом 2,0 літра працює в парі з двома електромоторами. Сукупна віддача досягає 200 л. і 315 Нм крутного моменту. За потужністю новинка збігається з Prelude п’ятого покоління зразка 2001 року, але момент зріс майже на 50%, що має помітно позначитися на динаміці.
Замість класичної коробки використовується система Honda S+ Shift, що імітує спортивне перемикання з перегазовкою та утриманням передач. Шасі запозичено у Civic Type R, але адаптивні амортизатори переналаштовані для комфортних поїздок на великі відстані. За гальмування відповідають Brembo з чотирипоршневими супортами та двосекційними дисками, причому супорти тепер забарвлені у синій колір. На 19-дюймові диски можна замовити літні шини 235/40 R19.
Купе пропонує кілька режимів руху – Comfort, GT, Sport і Individual, що змінюють відгук силової установки, налаштування підвіски, кермового управління та оформлення панелі приладів. Також вперше застосовується оновлена система Agile Handling Assist, що імітує векторизацію тяги за рахунок гальм.
Інтер’єр відрізняється більш високим рівнем виконання, ніж Civic. Тут спортивні сидіння зі шкіряним оздобленням, сині прострочки, логотип Prelude на підголівниках та можливість вибрати оформлення салону в синій/білій гамі або в чорному варіанті. Мультимедійна система отримала 9-дюймовий екран з Google Built-in, цифрову панель приладів діагоналлю 10,2 дюйма, підтримку Apple CarPlay і Android Auto, а також аудіосистему Bose з вісьмома динаміками.
Дизайн новинки загалом відповідає концепту дворічної давності. Передбачено п’ять колірних рішень, включаючи сірий Meteorite Gray Metallic, чорний Crystal Black Pearl, червоний Rally Red та синій Boost Blue Pearl. Додатково пропонуються спойлери, нові варіанти коліс, чорні емблеми та накладки на дзеркала.
Вартість поки не оголошена, але, за словами представників компанії, Prelude займе позицію між Civic Sport Touring Hybrid і Civic Type R, тобто в діапазоні від $34690 до $47090. Судячи з оснащення, ціна буде ближче до верхньої межі.
