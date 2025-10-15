HBO Max уже доступен в Украине за €7,99 в місяць

С 14 октября 2025 г. в Украине официально начал работу стриминговый сервис HBO Max. Теперь пользователи могут оформить прямую подписку, не пользуясь услугами партнерских платформ. Стоимость базового доступа стартует от €7,99 в месяц.

HBO Max предлагает широкий каталог контента – от культовых сериалов и фильмов до эксклюзивных премьер собственного производства. Среди самых известных проектов — «Последние из нас», «Дом дракона», «Пингвин», а также новый сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри», премьера которого запланирована на 26 октября.

Украинским пользователям доступны два основных тарифных плана. Тариф Standard (€7,99/мес.) позволяет смотреть контент в Full HD качестве одновременно на двух устройствах и загружать до 30 видео для оффлайн-просмотра. Пакет Premium (€9,99/мес.) поддерживает 4K UHD с технологией Dolby Atmos, предусматривает просмотр на четырех устройствах (в том числе двух для спортивного контента) и до 100 загрузок. Дополнительно можно оформить пакет «Спорт» около €3 в месяц, который открывает доступ к каналам Eurosport 1 и Eurosport 2.

Оплатить подписку можно с помощью Visa, Mastercard, American Express или PayPal. Приложение HBO Max уже доступно в популярных магазинах приложений, а просмотр возможен на смартфонах, планшетах, телевизорах и через официальный сайт