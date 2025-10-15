HBO Max вже доступний в Україні за €7,99 на місяць15.10.25
З 14 жовтня 2025 р. в Україні офіційно розпочав роботу стрімінговий сервіс HBO Max. Тепер користувачі можуть оформити пряму передплату, не користуючись послугами партнерських платформ. Вартість базового доступу стартує від €7,99 на місяць.
HBO Max пропонує широкий каталог контенту – від культових серіалів та фільмів до ексклюзивних прем’єр власного виробництва. Серед найвідоміших проектів – “Останні з нас”, “Будинок дракона”, “Пінгвін”, а також новий серіал “Воно: Ласкаво просимо до Деррі”, прем’єра якого запланована на 26 жовтня.
Українським користувачам доступні два основні тарифні плани. Тариф Standard (€7,99/міс.) дозволяє дивитися контент у Full HD якості одночасно на двох пристроях та завантажувати до 30 відео для офлайн-перегляду. Пакет Premium (€9,99/міс.) підтримує 4K UHD із технологією Dolby Atmos, передбачає перегляд на чотирьох пристроях (у тому числі двох для спортивного контенту) та до 100 завантажень. Додатково можна оформити пакет “Спорт” близько €3 на місяць, який відкриває доступ до каналів Eurosport 1 та Eurosport 2.
Сплатити передплату можна за допомогою Visa, Mastercard, American Express або PayPal. Програма HBO Max вже доступна в популярних магазинах програм, а перегляд можливий на смартфонах, планшетах, телевізорах та через офіційний сайт.
