Гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro получила нативное приложение YouTube

Во время запуска гарнитуры дополненной реальности от Apple в 2024 году несколько крупных сервисов отказались выпускать нативные приложения для новой платформы. Среди них были YouTube, Netflix и Spotify. Отсутствие официальных программ стало заметным ограничением для экосистемы, поскольку пользователи не получали полноценного доступа к популярным сервисам.

Ситуация начала меняться спустя более двух лет после релиза устройства. Компания Google официально выпустила полноценное приложение YouTube для visionOS, благодаря чему просмотр видеоконтента на гарнитуре Apple Vision Pro стал более функциональным и удобным. До этого владельцам устройства приходилось пользоваться веб-версией через браузер Safari, что существенно ограничивало возможности платформы и набор доступных функций.

Возможности нативного приложения YouTube

С выходом отдельного приложения пользователи получили прямой доступ ко всему контенту сервиса без необходимости использовать браузер. В программе доступны обычные видеоролики, короткие вертикальные клипы, а также форматы пространственного видео, включая 3D-ролики, VR180 и 360-градусные записи.

Приложение поддерживает более 76 языков и адаптировано под пространственный интерфейс visionOS. Видео можно просматривать на крупном виртуальном экране, который формируется в дополненной реальности гарнитуры. На обновлённой версии устройства с чипом M5 доступно воспроизведение в разрешении до 8K, что расширяет возможности просмотра пространственного контента и повышает детализацию изображения.

Интерфейс и требования к системе

По структуре интерфейса приложение повторяет основные функции, знакомые пользователям мобильных устройств и телевизионных платформ. В нём сохранены разделы с подписками, историей просмотров, плейлистами и рекомендациями, что упрощает переход между устройствами и сценариями использования.

Для установки программы требуется операционная система visionOS версии 26 или новее. После обновления пользователи гарнитуры получают доступ к нативному клиенту через магазин приложений и могут использовать его без ограничений веб-версии.