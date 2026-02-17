Гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro получила нативное приложение YouTube    

Гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro получила нативное приложение YouTube17.02.26
Во время запуска гарнитуры дополненной реальности от Apple в 2024 году несколько крупных сервисов отказались выпускать нативные приложения для новой платформы. Среди них были YouTube, Netflix и Spotify. Отсутствие официальных программ стало заметным ограничением для экосистемы, поскольку пользователи не получали полноценного доступа к популярным сервисам.
Ситуация начала меняться спустя более двух лет после релиза устройства. Компания Google официально выпустила полноценное приложение YouTube для visionOS, благодаря чему просмотр видеоконтента на гарнитуре Apple Vision Pro стал более функциональным и удобным. До этого владельцам устройства приходилось пользоваться веб-версией через браузер Safari, что существенно ограничивало возможности платформы и набор доступных функций.
Возможности нативного приложения YouTube
С выходом отдельного приложения пользователи получили прямой доступ ко всему контенту сервиса без необходимости использовать браузер. В программе доступны обычные видеоролики, короткие вертикальные клипы, а также форматы пространственного видео, включая 3D-ролики, VR180 и 360-градусные записи.
Приложение поддерживает более 76 языков и адаптировано под пространственный интерфейс visionOS. Видео можно просматривать на крупном виртуальном экране, который формируется в дополненной реальности гарнитуры. На обновлённой версии устройства с чипом M5 доступно воспроизведение в разрешении до 8K, что расширяет возможности просмотра пространственного контента и повышает детализацию изображения.
Интерфейс и требования к системе
По структуре интерфейса приложение повторяет основные функции, знакомые пользователям мобильных устройств и телевизионных платформ. В нём сохранены разделы с подписками, историей просмотров, плейлистами и рекомендациями, что упрощает переход между устройствами и сценариями использования.
Для установки программы требуется операционная система visionOS версии 26 или новее. После обновления пользователи гарнитуры получают доступ к нативному клиенту через магазин приложений и могут использовать его без ограничений веб-версии.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Poco M8 Pro 5G сразу бросается в глаза своим размером и стремлением производителя предложить больше, чем обычно ожидаешь от устройства этой ценовой категории. Он не совсем очередной «середнячок»
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro получила нативное приложение YouTube Apple YouTube гарнитуры дополненная реальность
Во время запуска гарнитуры дополненной реальности от Apple в 2024 году несколько крупных сервисов отказались выпускать нативные приложения для новой платформы
Tecno Pova Curve 2 5G – тонкий смартфон с батареей на 8000 мАч и AMOLED-экраном 144 Гц MediaTek Tecno смартфон
Tecno объявила о выпуске бюджетного субфлагманского смартфона Pova Curve 2 5G. Новинка стала продолжением модели Pova Curve 5G и получила ряд обновлений
Гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro получила нативное приложение YouTube
Tecno Pova Curve 2 5G – тонкий смартфон с батареей на 8000 мАч и AMOLED-экраном 144 Гц
Diablo II впервые за 25 лет получила новый игровой клас персонажа
Xiaomi Air Tag — новый Bluetooth-трекер за 18 евро
В Google Translate нашли режим чат бота с искусственным интеллектом
NASA позволит астронавтам взять обычные смартфоны на Луну
Вернуть международную посылку Укрпочты можно будет бесплатно