Гарнітура доповненої реальності Apple Vision Pro отримала нативний додаток YouTube    

Гарнітура доповненої реальності Apple Vision Pro отримала нативний додаток YouTube17.02.26
Під час запуску гарнітури доповненої реальності від Apple в 2024 році кілька великих сервісів відмовилися випускати нативні програми. Серед них були YouTube, Netflix і Spotify. Відсутність офіційних програм стала помітним обмеженням для екосистеми, оскільки користувачі не отримували повноцінного доступу до популярних сервісів.
Ситуація почала змінюватися більш як через два роки після релізу пристрою. Компанія Google офіційно випустила повноцінний додаток YouTube для visionOS, завдяки чому перегляд відеоконтенту на гарнітурі Apple Vision Pro. До цього власникам пристрою доводилося користуватися веб-версією через браузер Safari, що суттєво обмежувало можливості платформи та набір доступних функцій.
Можливості нативної програми YouTube
З виходом окремої програми, користувачі отримали прямий доступ до всього контенту сервісу без необхідності використовувати браузер. У програмі доступні звичайні відеоролики, короткі вертикальні кліпи, а також формати просторового відео, включаючи 3D-ролики, VR180 та 360-градусні записи.
Програма підтримує більше 76 мов та адаптована під просторовий інтерфейс visionOS. Відео можна переглядати на великому віртуальному екрані, який формується у доповненій реальності гарнітури. На оновленій версії пристрою з чіпом M5 є відтворення з роздільною здатністю до 8K, що розширює можливості перегляду просторового контенту і підвищує деталізацію зображення.
Інтерфейс та вимоги до системи
За структурою інтерфейсу програма повторює основні функції, знайомі користувачам мобільних пристроїв та телевізійних платформ. У ньому збережені розділи з підписками, історією переглядів, програвачами та рекомендаціями, що спрощує перехід між пристроями та сценаріями використання.
Для встановлення програми потрібна операційна система visionOS версії 26 або новіша. Після оновлення користувачі гарнітури отримують доступ до клієнта через магазин додатків і можуть використовувати його без обмежень веб-версії.
