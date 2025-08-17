Электрокар Polestar 3 установил рекорд Гиннеса проехав 935 км на одном заряде17.08.25
13 августа 2025 года электрический кроссовер Polestar 3 в версии Long range Single motor проехал 935,44 км на одном заряде, установив новый мировой рекорд и попав в Книгу рекордов Гиннесса.
Заезд продолжался 22 часа 57 минут и проходил в переменных погодных условиях, включая дождь. Средний расход энергии составил 12,1 кВт∙ч на 100 км. За рулём поочерёдно находились профессиональные пилоты Сэм Кларк, Кевин Букер и Ричард Паркер, меняясь каждые три часа.
Во время заезда Polestar 3 превысил официальный WLTP-запас хода в 706 км, оставив около 20% заряда, а также проехал дополнительные 12,8 км после того, как на дисплее отобразилось «0%». Рекорд был зафиксирован судьёй Книги рекордов Гиннесса Паулиной Сапинской, а подтверждение данных обеспечила компания Webfleet с помощью видео, GPS и телеметрии.
Электрокар Polestar 3 использовал стандартные 20-дюймовые колёса и шины Michelin Sport 4 EV, без каких-либо технических доработок. Мероприятие прошло при поддержке британского автоклуба AA.
По словам главы британского офиса Polestar Мэтта Гэлвина, этот результат демонстрирует серьёзный прогресс в развитии электромобилей: крупный премиальный SUV смог преодолеть дистанцию, превышающую путь от Лондона до Эдинбурга, без остановки на зарядку.
