Електрокар Polestar 3 встановив рекорд Гіннеса проїхавши 935 км на одному заряді17.08.25
13 серпня 2025 року електричний кросовер Polestar 3 у версії Long range Single motor проїхав 935,44 км на одному заряді, встановивши новий світовий рекорд та потрапивши до Книги рекордів Гіннесса.
Заїзд тривав 22 години 57 хвилин та проходив у змінних погодних умовах, включаючи дощ. Середня витрата енергії склала 12,1 кВт∙год на 100 км. За кермом по черзі знаходилися професійні пілоти Сем Кларк, Кевін Букер та Річард Паркер, змінюючись кожні три години.
Під час заїзду Polestar 3 перевищив офіційний WLTP-запас ходу 706 км, залишивши близько 20% заряду, а також проїхав додаткові 12,8 км після того, як на дисплеї відобразилося «0%». Рекорд був зафіксований суддею Книги рекордів Гіннеса Пауліною Сапінською, а підтвердження даних забезпечила компанія Webfleet за допомогою відео, GPS та телеметрії.
Електрокар Polestar 3 використовував стандартні 20-дюймові колеса та шини Michelin Sport 4 EV, без будь-яких технічних доробок. Захід відбувся за підтримки британського автоклубу AA.
За словами глави британського офісу Polestar Метта Гелвіна, цей результат демонструє серйозний прогрес у розвитку електромобілів: великий преміальний SUV зміг подолати дистанцію, що перевищує шлях від Лондона до Единбурга, без зупинки на зарядку.
