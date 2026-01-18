Doom запустили на мультиварке   

Doom запустили на мультиварке18.01.26
Ютуберу удалось запустить классический шутер Doom на умной мультиварке Krups Cook4Me после считывания и перепрошивки прошивки сенсорного модуля управления. В видео с разбором показано, как игра работает локально непосредственно на дисплее устройства без вмешательства в силовую электронику или нагревательные элементы.
«Чудо» стало возможным благодаря перепрошивке компьютера с сенсорным экраном. Исходной точкой стало встроенное Wi-Fi-соединение Cook4Me. Просматривая меню настроек, автор заметил, что «первые три байта — от Espressif… поэтому внутри, скорее всего, есть ESP». Именно это наблюдение и подтолкнуло к полной разборке устройства.
Как устроена мультиварка
После открытия выяснилось, что аппаратная часть Cook4Me четко разделена. В нижней части находится плата с микроконтроллером STM, управляющей реле нагрева, измерением температуры и аварийным отключением при сбоях. Фактически это отдельный безопасный контур, отвечающий только за приготовление пищи.
Фронтальный модуль с сенсорным экраном, соединенный с основной платой простым четырехжильным кабелем, оказался более мощным. Wi-Fi-модуль здесь — ESP32, а главным процессором дисплейной платы стал Renesas R7S721031VZ на Arm-архитектуре, который автор называет довольно хорошим чипом с большим количеством GPIO.
Мощная электроника в дисплее
Плата сенсорного экрана также содержит 128 МБ флэш-памяти, 128 МБ оперативной памяти, контроллер емкостного сенсора, драйвер дисплея, бузер, внешнюю EEPROM и даже незапаянный слот для карты SD. Флеш-память ESP32 удалось считать, но она оказалась зашифрованной. Логи намекали на облачное взаимодействие, вероятно, через AWS и MQTT с частным ключом.
Излом и перепрошивка
Доступ к основному процессору Renesas получили через SWD. После подключения программатора автор успешно считал флэш-память. Логи загрузчика позволили отреверсировать инициализацию LCD, что позволило собрать собственную прошивку и прошить чип. После установки среды разработки Doom был портирован на систему сенсорного экрана.
Doom на дисплее Cook4Me
«После написания достаточного количества оберток вокруг Doom и портирования его в прошивку мы можем полностью запустить его на кастрюле для приготовления. Игра работает на дисплее Cook4Me, а сенсорный экран разбит на зоны для управления, обеспечивая достаточно приятную частоту кадров», — объясняет автор.
Что это показывает
Абсурдность ситуации лишь подчеркивает архитектуру современных умных бытовых приборов. Логика приготовления в Cook4Me изолирована на простом контроллере, в то время как интерфейс, сетевые функции и экран обслуживает более мощный встроенный компьютер. Именно эта разделенность и позволила запустить Doom на скороварке. Ввиду истории портирования Doom на самые неожиданные устройства, вряд ли это последний странноватый пример, хотя после запуска игры даже в космосе удивить становится все сложнее.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Doom запустили на мультиварке Doom игры разработка
Ютуберу удалось запустить классический шутер Doom на умной мультиварке Krups Cook4Me после считывания и перепрошивки прошивки сенсорного модуля управления
На CES 2026 представлен первый в мире ультразвуковой кухонный нож для дома CES
Стартап Seattle Ultrasonics представил C200 Ultrasonic — первый в мире ультразвуковой кухонный нож, разработанный специально для бытового использования
Doom запустили на мультиварке
Самые популярные статьи Википедии в 2025 году
Micron 3610 NVMe – первый потребительский PCIe 5.0 SSD накопитель на базе QLC-памяти
Аудиосистема Redmi Soundbar Speaker 2 Pro — бюджетная модель от Xiaomi с беспроводным сабвуфером
JBL представила три новых игровых гарнитуры серии Quantum
Не только память. Блоки питания и системы охлаждения тоже подорожают
Battlefield 6 потеряла 90 % активных игроков
HP OmniBook, OmniStudio X и Chromebook представлены на CES 2026
NASA отправит астронавтов на Луну впервые за последние 50 лет
Смартфоны Samsung Galaxy уже поддерживают спутниковую связь Starlink Direct to Cell от Киевстар
Итоги работы Ajax Systems за 2025 год