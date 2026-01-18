  

Doom запустили на мультиварке

18.01.26

Doom Krups

 

Ютуберу удалось запустить классический шутер Doom на умной мультиварке Krups Cook4Me после считывания и перепрошивки прошивки сенсорного модуля управления. В видео с разбором показано, как игра работает локально непосредственно на дисплее устройства без вмешательства в силовую электронику или нагревательные элементы.

 

«Чудо» стало возможным благодаря перепрошивке компьютера с сенсорным экраном. Исходной точкой стало встроенное Wi-Fi-соединение Cook4Me. Просматривая меню настроек, автор заметил, что «первые три байта — от Espressif… поэтому внутри, скорее всего, есть ESP». Именно это наблюдение и подтолкнуло к полной разборке устройства.

 

Как устроена мультиварка

 

После открытия выяснилось, что аппаратная часть Cook4Me четко разделена. В нижней части находится плата с микроконтроллером STM, управляющей реле нагрева, измерением температуры и аварийным отключением при сбоях. Фактически это отдельный безопасный контур, отвечающий только за приготовление пищи.

 

Фронтальный модуль с сенсорным экраном, соединенный с основной платой простым четырехжильным кабелем, оказался более мощным. Wi-Fi-модуль здесь — ESP32, а главным процессором дисплейной платы стал Renesas R7S721031VZ на Arm-архитектуре, который автор называет довольно хорошим чипом с большим количеством GPIO.

 

Мощная электроника в дисплее

 

Плата сенсорного экрана также содержит 128 МБ флэш-памяти, 128 МБ оперативной памяти, контроллер емкостного сенсора, драйвер дисплея, бузер, внешнюю EEPROM и даже незапаянный слот для карты SD. Флеш-память ESP32 удалось считать, но она оказалась зашифрованной. Логи намекали на облачное взаимодействие, вероятно, через AWS и MQTT с частным ключом.

 

Излом и перепрошивка

 

Доступ к основному процессору Renesas получили через SWD. После подключения программатора автор успешно считал флэш-память. Логи загрузчика позволили отреверсировать инициализацию LCD, что позволило собрать собственную прошивку и прошить чип. После установки среды разработки Doom был портирован на систему сенсорного экрана.

 

Doom на дисплее Cook4Me

 

«После написания достаточного количества оберток вокруг Doom и портирования его в прошивку мы можем полностью запустить его на кастрюле для приготовления. Игра работает на дисплее Cook4Me, а сенсорный экран разбит на зоны для управления, обеспечивая достаточно приятную частоту кадров», — объясняет автор.

 

Что это показывает

 

Абсурдность ситуации лишь подчеркивает архитектуру современных умных бытовых приборов. Логика приготовления в Cook4Me изолирована на простом контроллере, в то время как интерфейс, сетевые функции и экран обслуживает более мощный встроенный компьютер. Именно эта разделенность и позволила запустить Doom на скороварке. Ввиду истории портирования Doom на самые неожиданные устройства, вряд ли это последний странноватый пример, хотя после запуска игры даже в космосе удивить становится все сложнее.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
774
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

29.12.25
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
views
53
comments 0
Top news 2025

Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.

29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
18.01.26 | 07.30
Doom запустили на мультиварке   
Doom Krups

Ютуберу удалось запустить классический шутер Doom на умной мультиварке Krups Cook4Me после считывания и перепрошивки прошивки сенсорного модуля управления

17.01.26 | 15.59
На CES 2026 представлен первый в мире ультразвуковой кухонный нож для дома
C200 Ultrasonic

Стартап Seattle Ultrasonics представил C200 Ultrasonic — первый в мире ультразвуковой кухонный нож, разработанный специально для бытового использования

18.01.26 | 07.30
Doom запустили на мультиварке
17.01.26 | 15.59
На CES 2026 представлен первый в мире ультразвуковой кухонный нож для дома
17.01.26 | 12.25
YouTube добавила новые функции родительского контроля для украинских пользователей
17.01.26 | 09.08
Самые популярные статьи Википедии в 2025 году
16.01.26 | 19.03
Samsung Galaxy A07 5G с экраном 120 Гц и аккумулятором на 6000 мАч станет одним из самых доступных смартфонов компании
16.01.26 | 15.54
Micron 3610 NVMe – первый потребительский PCIe 5.0 SSD накопитель на базе QLC-памяти
16.01.26 | 12.45
Аудиосистема Redmi Soundbar Speaker 2 Pro — бюджетная модель от Xiaomi с беспроводным сабвуфером
16.01.26 | 10.30
JBL представила три новых игровых гарнитуры серии Quantum
16.01.26 | 06.56
Не только память. Блоки питания и системы охлаждения тоже подорожают
15.01.26 | 23.05
Мир виртуальных развлечений: как создать атмосферу полного погружения в игру
15.01.26 | 18.50
Battlefield 6 потеряла 90 % активных игроков
15.01.26 | 16.07
HP OmniBook, OmniStudio X и Chromebook представлены на CES 2026
15.01.26 | 13.22
NASA отправит астронавтов на Луну впервые за последние 50 лет
15.01.26 | 10.04
Смартфоны Samsung Galaxy уже поддерживают спутниковую связь Starlink Direct to Cell от Киевстар
15.01.26 | 07.22
Итоги работы Ajax Systems за 2025 год