Doom запустили на мультиварке

Ютуберу удалось запустить классический шутер Doom на умной мультиварке Krups Cook4Me после считывания и перепрошивки прошивки сенсорного модуля управления. В видео с разбором показано, как игра работает локально непосредственно на дисплее устройства без вмешательства в силовую электронику или нагревательные элементы.

«Чудо» стало возможным благодаря перепрошивке компьютера с сенсорным экраном. Исходной точкой стало встроенное Wi-Fi-соединение Cook4Me. Просматривая меню настроек, автор заметил, что «первые три байта — от Espressif… поэтому внутри, скорее всего, есть ESP». Именно это наблюдение и подтолкнуло к полной разборке устройства.

Как устроена мультиварка

После открытия выяснилось, что аппаратная часть Cook4Me четко разделена. В нижней части находится плата с микроконтроллером STM, управляющей реле нагрева, измерением температуры и аварийным отключением при сбоях. Фактически это отдельный безопасный контур, отвечающий только за приготовление пищи.

Фронтальный модуль с сенсорным экраном, соединенный с основной платой простым четырехжильным кабелем, оказался более мощным. Wi-Fi-модуль здесь — ESP32, а главным процессором дисплейной платы стал Renesas R7S721031VZ на Arm-архитектуре, который автор называет довольно хорошим чипом с большим количеством GPIO.

Мощная электроника в дисплее

Плата сенсорного экрана также содержит 128 МБ флэш-памяти, 128 МБ оперативной памяти, контроллер емкостного сенсора, драйвер дисплея, бузер, внешнюю EEPROM и даже незапаянный слот для карты SD. Флеш-память ESP32 удалось считать, но она оказалась зашифрованной. Логи намекали на облачное взаимодействие, вероятно, через AWS и MQTT с частным ключом.

Излом и перепрошивка

Доступ к основному процессору Renesas получили через SWD. После подключения программатора автор успешно считал флэш-память. Логи загрузчика позволили отреверсировать инициализацию LCD, что позволило собрать собственную прошивку и прошить чип. После установки среды разработки Doom был портирован на систему сенсорного экрана.

Doom на дисплее Cook4Me

«После написания достаточного количества оберток вокруг Doom и портирования его в прошивку мы можем полностью запустить его на кастрюле для приготовления. Игра работает на дисплее Cook4Me, а сенсорный экран разбит на зоны для управления, обеспечивая достаточно приятную частоту кадров», — объясняет автор.

Что это показывает

Абсурдность ситуации лишь подчеркивает архитектуру современных умных бытовых приборов. Логика приготовления в Cook4Me изолирована на простом контроллере, в то время как интерфейс, сетевые функции и экран обслуживает более мощный встроенный компьютер. Именно эта разделенность и позволила запустить Doom на скороварке. Ввиду истории портирования Doom на самые неожиданные устройства, вряд ли это последний странноватый пример, хотя после запуска игры даже в космосе удивить становится все сложнее.