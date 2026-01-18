Doom запустили на мультиварці   

Doom запустили на мультиварці18.01.26
Ютубер вдалося запустити класичний шутер Doom на розумній мультиварці Krups Cook4Me після зчитування і перепрошивки прошивки сенсорного модуля управління. У відео з розбиранням показано, як гра працює локально безпосередньо на дисплеї пристрою без втручання в силову електроніку або нагрівальні елементи.
“Диво” стало можливим завдяки перепрошивці комп’ютера із сенсорним екраном. Вихідною точкою стало вбудоване Wi-Fi з’єднання Cook4Me. Переглядаючи меню налаштувань, автор зауважив, що “перші три байти – від Espressif… тому всередині, швидше за все, є ESP”. Саме це спостереження і підштовхнуло до повного розбирання пристрою.
Як влаштована мультиварка
Після відкриття з’ясувалося, що апаратну частину Cook4Me чітко розділено. У нижній частині знаходиться плата з мікроконтролером STM, що управляє реле нагріву, вимірюванням температури та аварійним відключенням при збоях. Фактично це окремий безпечний контур, який відповідає лише за приготування їжі.
Фронтальний модуль із сенсорним екраном, з’єднаний з основною платою простим чотирижильним кабелем, виявився потужнішим. Wi-Fi-модуль тут ESP32, а головним процесором дисплейної плати став Renesas R7S721031VZ на Arm-архітектурі, який автор називає досить хорошим чіпом з великою кількістю GPIO.
Потужна електроніка на дисплеї
Плата сенсорного екрану також містить 128 МБ флеш-пам’яті, 128 МБ оперативної пам’яті, контролер ємнісного сенсора, драйвер дисплея, бузер, зовнішню EEPROM та навіть незапаяний слот для картки SD. Флеш-пам’ять ESP32 вдалося рахувати, але вона виявилася зашифрованою. Логи натякали на хмарну взаємодію, ймовірно через AWS і MQTT з приватним ключем.
Злам і перепрошивка
Доступ до основного процесора Renesas отримали через SWD. Після підключення програматора автор успішно вважав флеш-пам’ять. Логи завантажувача дозволили відреверсувати ініціалізацію LCD, що дозволило зібрати власну прошивку та прошити чіп. Після встановлення середовища розробки Doom було портовано на систему сенсорного екрана.
Doom на дисплеї Cook4Me
“Після написання достатньої кількості обгорток навколо Doom та портування його в прошивку ми можемо повністю запустити його на каструлі для приготування. Гра працює на дисплеї Cook4Me, а сенсорний екран розбитий на зони для керування, забезпечуючи досить приємну частоту кадрів”, – пояснює автор.
Що це демонструє
Абсурдність ситуації лише наголошує на архітектурі сучасних розумних побутових приладів. Логіка приготування Cook4Me ізольована на простому контролері, в той час як інтерфейс, мережеві функції та екран обслуговує більш потужний вбудований комп’ютер. Саме ця розділеність і дозволила запустити Doom на скороварці. Зважаючи на історію портування Doom на найнесподіваніші пристрої, навряд чи це останній дивний приклад, хоча після запуску гри навіть у космосі здивувати стає все складніше.
