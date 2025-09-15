DDoS-атак в Европе стала меньше на 73% в этом году

В первой половине 2025 г. в Европе зафиксировано значительное сокращение количества DDoS-атак. По данным латвийской технологической компании Tet, их количество уменьшилось на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — с 848 случаев до 225. В то же время, специалисты отмечают другое тревожное явление — рост числа сломанных устройств, которые впоследствии используются в кибератаках.

Менеджер по IT-безопасности в Tet Улдис Либиетис объясняет, что на уменьшение объемов массовых атак повлияли два фактора: ликвидация в конце прошлого года 27 платформ, предоставлявших преступникам услуги DDoS, а также изменение тактики самих злоумышленников. Они постепенно отходят от широкомасштабных атак и переходят к более сложным, целенаправленным и менее заметным операциям.

В этом году правоохранительные органы также отметили успехи. Государственная полиция Латвии вместе с Европолом смогли остановить одну из преступных групп, которая длительное время атаковала финансовые учреждения и государственные органы. Кроме того, удалось отключить серверы пророссийской сети NoName057(16), известной из-за многочисленных кибератак на инфраструктуру европейских стран.

Наибольшая активность в 2025 году наблюдалась в начале мая. По данным Tet, это совпало с состоявшимися в Риге учениями по киберзащите Locked Shields 2025. В масштабных тренировках принимали участие более 4000 специалистов из 41 страны, отрабатывавших защиту критически важных систем от смоделированных атак.

Специалисты компании добавляют, что мощная атака в этом году достигала скорости в 300 Гбит/с. В то же время они предупреждают о другой опасной тенденции: все большее количество устройств в Латвии попадают под контроль хакеров и впоследствии используются для атак на другие страны.