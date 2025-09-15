DDoS-атак в Европе стала меньше на 73% в этом году15.09.25
В первой половине 2025 г. в Европе зафиксировано значительное сокращение количества DDoS-атак. По данным латвийской технологической компании Tet, их количество уменьшилось на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — с 848 случаев до 225. В то же время, специалисты отмечают другое тревожное явление — рост числа сломанных устройств, которые впоследствии используются в кибератаках.
Менеджер по IT-безопасности в Tet Улдис Либиетис объясняет, что на уменьшение объемов массовых атак повлияли два фактора: ликвидация в конце прошлого года 27 платформ, предоставлявших преступникам услуги DDoS, а также изменение тактики самих злоумышленников. Они постепенно отходят от широкомасштабных атак и переходят к более сложным, целенаправленным и менее заметным операциям.
В этом году правоохранительные органы также отметили успехи. Государственная полиция Латвии вместе с Европолом смогли остановить одну из преступных групп, которая длительное время атаковала финансовые учреждения и государственные органы. Кроме того, удалось отключить серверы пророссийской сети NoName057(16), известной из-за многочисленных кибератак на инфраструктуру европейских стран.
Наибольшая активность в 2025 году наблюдалась в начале мая. По данным Tet, это совпало с состоявшимися в Риге учениями по киберзащите Locked Shields 2025. В масштабных тренировках принимали участие более 4000 специалистов из 41 страны, отрабатывавших защиту критически важных систем от смоделированных атак.
Специалисты компании добавляют, что мощная атака в этом году достигала скорости в 300 Гбит/с. В то же время они предупреждают о другой опасной тенденции: все большее количество устройств в Латвии попадают под контроль хакеров и впоследствии используются для атак на другие страны.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Новый смартфон Oppo Reno14 хорошо выглядит на фоне конкурентов и при этом весьма хорош по производительности. Расскажем, что еще в нем интересного
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
DDoS-атак в Европе стала меньше на 73% в этом году статистика хакер
По данным латвийской технологической компании Tet, количество DDoS-атак уменьшилось на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — с 848 случаев до 225
Viber запустила маркетплейс прямо в мессенджере Viber магазин
Rakuten Viber анонсировал запуск собственного маркетплейса прямо в приложении. Новый сервис появится в отдельной вкладке «Маркетплейс» и позволит пользователям находить локальные компании
DDoS-атак в Европе стала меньше на 73% в этом году
Viber запустила маркетплейс прямо в мессенджере
YouTube добавила дубляж на разных языках для всех видео
Новая Ferrari Testarossa будет гибридной
Премию Дарвина будут присуждать за ошибки искусственного интеллекта
Разработан медицинский клеевой пистолет для печати трансплантатов прямо во время операции
Dreame Cyber X — робот-пылесос на гусеницах для преодоления лестниц
Большое обновление Steam в сентябре. Что нового?