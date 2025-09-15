DDoS-атак у Європі поменшало на 73% цього року15.09.25
У першій половині 2025 р. у Європі зафіксовано значне скорочення кількості DDoS-атак. За даними латвійської технологічної компанії Tet, їхня кількість зменшилася на 73% порівняно з аналогічним періодом 2024 року — з 848 випадків до 225. Водночас фахівці відзначають інше тривожне явище — зростання кількості зламаних пристроїв, які згодом використовуються в кібератаках.
Менеджер з IT-безпеки в Tet Улдіс Лібієтіс пояснює, що на зменшення обсягів масових атак вплинули два фактори: ліквідація наприкінці минулого року 27 платформ, які надавали злочинцям послуги DDoS, а також зміну тактики зловмисників. Вони поступово відходять від широкомасштабних атак і переходять до складніших, цілеспрямованих і менш помітних операцій.
Цього року правоохоронці також відзначили успіхи. Державна поліція Латвії разом із Європолом змогли зупинити одну із злочинних груп, яка тривалий час атакувала фінансові установи та державні органи. Крім того, вдалося відключити сервери проросійської мережі NoName057(16), відомої через численні кібератаки на інфраструктуру європейських країн.
Найбільша активність у 2025 році спостерігалася на початку травня. За даними Tet, це збіглося з навчаннями з кіберзахисту Locked Shields 2025, що відбулися в Ризі. У масштабних тренуваннях брали участь понад 4000 фахівців з 41 країни, які відпрацьовували захист критично важливих систем від змодельованих атак.
Фахівці компанії додають, що потужна атака цього року досягала швидкості 300 Гбіт/с. У той же час вони попереджають про іншу небезпечну тенденцію: дедалі більше пристроїв у Латвії потрапляють під контроль хакерів і згодом використовуються для атак на інші країни.
