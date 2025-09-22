Часы Garmin Venu 4 получили LED-фонарик и улучшенный мониторинг сна

Garmin представила новые умные часы Venu 4 и более компактную версию Venu 4S, подняв минимальную цену линейки до $549 — на $100 дороже предыдущей модели Venu 3. Устройства выпускаются в двух вариантах корпуса — 41 и 45 мм.

Главным аппаратным новшеством стал встроенный LED-фонарик на верхней грани, который позволяет минимально подсвечивать экран и одновременно освещать путь в темноте без существенной потери заряда. В режиме смарт-часов автономность сохраняется до 12 дней, с активным GPS — около 20 часов.

Функции мониторинга сна теперь учитывают регулярность засыпания за неделю и фиксируют изменения пульса, температуры кожи и дыхания с момента погружения в сон. Эти данные могут помочь отследить уровень стресса или признаки недомогания. В обновлённом приложении Garmin Connect можно отмечать употребление кофеина и алкоголя, чтобы оценить их влияние на ночной пульс и восстановление.

В спортивном разделе появилась система Garmin Fitness Coach. Она формирует ежедневные персонализированные тренировки для 25 видов активности, опираясь на историю нагрузок, скорость восстановления и качество сна.

После добавления режима для пользователей инвалидных колясок в прошлом году компания снова расширяет функции доступности. Venu 4 может озвучивать время и показатели здоровья прямо с циферблата, а также предлагает цветовые фильтры для людей с нарушениями восприятия цветов. Ещё одно новшество — встроенный датчик ЭКГ, ранее доступный только в более дорогих сериях Fenix и Epix.

Garmin позиционирует Venu 4 как ответ на Apple Watch Series 11, делая акцент на длительном времени работы, большем количестве тренировочных сценариев и дополнительных возможностях для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, ранее в этом месяце компания также выпустила флагманский Fenix 8 Pro с MicroLED-дисплеем и поддержкой технологии inReach для LTE и спутниковой связи.