Годинник Garmin Venu 4 отримав LED-ліхтарик та покращений моніторинг сну

Garmin представила новий розумний годинник Venu 4 і більш компактну версію Venu 4S, піднявши мінімальну ціну лінійки до $549 – на $100 дорожче попередньої моделі Venu 3. Пристрої випускаються у двох варіантах корпусу – 41 і 45 мм.

Головним апаратним нововведенням став вбудований LED-ліхтарик на верхній грані, що дозволяє мінімально підсвічувати екран і одночасно висвітлювати шлях у темряві без суттєвої втрати заряду. У режимі смарт-годинника автономність зберігається до 12 днів, з активним GPS – близько 20 годин.



Функції моніторингу сну тепер враховують регулярність засинання за тиждень і фіксують зміни пульсу, температури шкіри та дихання з моменту занурення у сон. Ці дані можуть допомогти відстежити рівень стресу чи ознаки нездужання. В оновленому додатку Garmin Connect можна відзначати вживання кофеїну та алкоголю, щоб оцінити їх вплив на нічний пульс та відновлення.

У спортивному розділі з’явилася система Garmin Fitnes Coach. Вона формує щоденні персоналізовані тренування для 25 видів активності, спираючись на історію навантажень, швидкість відновлення та якість сну.

Після додавання режиму для користувачів інвалідних візків минулого року компанія знову розширює функції доступності. Venu 4 може озвучувати час та показники здоров’я прямо з циферблату, а також пропонує колірні фільтри для людей із порушеннями сприйняття кольорів. Ще одна новація – вбудований датчик ЕКГ, раніше доступний тільки в дорожчих серіях Fenix ​​і Epix.

Garmin позиціонує Venu 4 як відповідь на Apple Watch Series 11, роблячи акцент на тривалому часі роботи, більшій кількості тренувальних сценаріїв та додаткових можливостях для людей з обмеженими можливостями.

Нагадаємо, раніше цього місяця компанія також випустила флагманський Fenix ​​8 Pro з MicroLED-дисплеєм та підтримкою технології inReach для LTE та супутникового зв’язку.