Brabus теперь будет тюнинговать не только Mercedes и Maybach, но и Bentley

Немецкое тюнинг-ателье Brabus, ранее сконцентрированное преимущественно на моделях концерна Daimler AG, впервые представило проекты на базе Bentley Continental GT. Речь идет о двух специальных версиях — Brabus 900 Superblack и Brabus 900.

Обе модификации оснащены 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом и гибридной надстройкой, форсированной до 900 л. и 1100 Нм крутящего момента. Автомобили получили управляемую выхлопную систему, карбоновый аэродинамический обвес и фирменные 20-дюймовые диски Monoblock ZM Platinum Edition. В интерьере предлагаются индивидуальные пакеты украшения с большим количеством уникальных деталей.

Ключевая разница между версиями заключается в типе кузова и стиле: Superblack создан на базе купе Bentley Continental GT Speed ​​в полностью черном исполнении, тогда как Brabus 900 базируется на кабриолете GTC и выкрашен в оттенок Pale Brown. Обе модели производятся под заказ, а стоимость и конфигурация определяются индивидуально и официально не раскрываются.