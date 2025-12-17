Brabus тепер тюнінгуватиме не тільки Mercedes і Maybach, але і Bentley

Німецьке тюнінг-ательє Brabus, сконцентроване раніше переважно на моделях концерну Daimler AG, вперше представило проекти на базі Bentley Continental GT. Йдеться про дві спеціальні версії — Brabus 900 Superblack і Brabus 900.

Обидві модифікації оснащені 4,0-літровим V8 з подвійним турбонаддувом та гібридною надбудовою, форсованою до 900 л. і 1100 Нм крутного моменту. Автомобілі отримали керовану вихлопну систему, карбоновий аеродинамічний обвіс та фірмові 20-дюймові диски Monoblock ZM Platinum Edition. В інтер’єрі пропонуються індивідуальні пакети прикрас з великою кількістю унікальних деталей.

Ключова різниця між версіями полягає в типі кузова та стилі: Superblack створений на базі купе Bentley Continental GT Speed ​​у повністю чорному виконанні, тоді як Brabus 900 базується на кабріолеті GTC і пофарбований у відтінок Pale Brown. Обидві моделі виробляються на замовлення, а вартість та конфігурація визначаються індивідуально та офіційно не розкриваються.