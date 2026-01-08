Asus ROG XREAL R1 AR — игровые очки генерирующие изображение диагональю 171”08.01.26
На выставке CES 2026 компания Asus представила устройство ROG XREAL R1 AR — игровые очки дополненной реальности, оснащённые micro-OLED-панелями с разрешением Full HD и частотой обновления 240 Гц. Разработка создана в сотрудничестве с XREAL и рассматривается производителем как альтернатива крупноформатным игровым мониторам.
Оснащение Asus ROG XREAL R1 AR
Asus ROG XREAL R1 AR используют два micro-OLED-дисплея с разрешением 1920×1080 пикселей каждый. Частота обновления 240 Гц заявлена как максимальная для AR-устройств подобного класса. Очки формируют перед пользователем виртуальный экран с диагональю, эквивалентной 171 дюйму, который визуально располагается на расстоянии около четырёх метров. Угол обзора составляет 57 градусов, при этом изображение покрывает до 95% фокусной зоны зрения.
По замыслу Asus, такие параметры позволяют использовать устройство в качестве замены традиционному игровому монитору. Компания описывает ROG XREAL R1 AR как переосмысление концепции Big Format Gaming Display, при котором необходимость в большом рабочем пространстве и габаритном экране отпадает, а само устройство сохраняет портативный формат.
Подключение Asus ROG XREAL R1 AR
Подключение осуществляется через интерфейс USB-C. Очки совместимы с персональными компьютерами, игровыми консолями и портативными устройствами, включая ROG Ally. Это позволяет использовать их в различных сценариях без необходимости в специализированном оборудовании.
Модель оснащена электрохромными линзами, которые автоматически изменяют степень затемнения в зависимости от внешнего освещения и направления взгляда пользователя. При необходимости предусмотрена возможность ручной регулировки прозрачности.
Также реализована функция spatial pinning, обеспечивающая пространственную фиксацию виртуального экрана. В этом режиме изображение остаётся закреплённым в заданной точке пространства и не перемещается вслед за движениями головы, что важно как для игровых сценариев, так и для работы.
Звук в очках Asus ROG XREAL R1 AR
В Asus отдельно отметили аудиосоставляющую устройства. Очки получили акустическую систему Sound by Bose, рассчитанную на формирование объёмного звучания при играх и просмотре мультимедийного контента.
Для расширения возможностей подключения компания предлагает док-станцию ROG Control Dock. Она позволяет быстро переключаться между ПК и консолями с помощью одной кнопки, упрощая использование очков в разных системах.
По информации ASUS, выход ROG XREAL R1 AR на рынок запланирован на первую половину 2026 года. Стоимость устройства на данный момент не раскрывается.
