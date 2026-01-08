Asus ROG XREAL R1 AR – ігрові окуляри, що генерують зображення діагоналлю 171”08.01.26
На виставці CES 2026 компанія Asus представила пристрій ROG XREAL R1 AR – ігрові окуляри доповненої реальності, оснащені micro-OLED-панелями з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 240 Гц. Розробка створена у співпраці з XREAL та розглядається виробником як альтернатива великоформатним ігровим моніторам.
Оснащення Asus ROG XREAL R1 AR
Asus ROG XREAL R1 AR використовують два micro-OLED-дисплеї з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів кожен. Частота оновлення 240 Гц заявлена як максимальна для AR-пристроїв такого класу. Окуляри формують перед користувачем віртуальний екран із діагоналлю, еквівалентною 171 дюйму, який візуально розташовується на відстані близько чотирьох метрів. Кут огляду складає 57 градусів, при цьому зображення покриває до 95% фокусної зони зору.
За задумом Asus, такі параметри дозволяють використовувати пристрій як заміну традиційного ігрового монітора. Компанія описує ROG XREAL R1 AR як переосмислення концепції Big Format Gaming Display, при якому потреба у великому робочому просторі та габаритному екрані відпадає, а сам пристрій зберігає портативний формат.
Підключення Asus ROG XREAL R1 AR
З’єднання здійснюється через інтерфейс USB-C. Окуляри сумісні з персональними комп’ютерами, ігровими консолями та портативними пристроями, включаючи ROG Ally. Це дозволяє використовувати їх у різних сценаріях без потреби у спеціалізованому обладнанні.
Модель оснащена електрохромними лінзами, які автоматично змінюють ступінь затемнення залежно від зовнішнього освітлення та напряму погляду користувача. За потреби передбачена можливість ручного регулювання прозорості.
Також реалізовано функцію spatial pinning, що забезпечує просторову фіксацію віртуального екрану. У цьому режимі зображення залишається закріпленим у заданій точці простору і не переміщається за рухами голови, що важливо як для ігрових сценаріїв, так і для роботи.
Звук в окулярах Asus ROG XREAL R1 AR
В Asus окремо відзначили аудіоскладові пристрої. Окуляри отримали акустичну систему Sound by Bose, розраховану на формування об’ємного звучання під час ігор та перегляду мультимедійного контенту.
Для розширення можливостей підключення компанія пропонує док-станцію ROG Control Dock. Вона дозволяє швидко перемикатися між ПК та консолями за допомогою однієї кнопки, спрощуючи використання окулярів у різних системах.
За інформацією ASUS, вихід ROG XREAL R1 AR на ринок заплановано на першу половину 2026 року. Вартість пристрою зараз не розкривається.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Asus ROG XREAL R1 AR – ігрові окуляри, що генерують зображення діагоналлю 171” Asus CES доповнена реальність
ROG XREAL R1 AR – ігрові окуляри доповненої реальності, оснащені micro-OLED-панелями з роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 240 Гц
Intel Core Ultra 300 – нові процесори мають приріст до 77% ігрової продуктивності CES Intel події у світі процесор
На виставці CES 2026 компанія Intel офіційно представила процесори Core Ultra Series 3, відомі також під кодовою назвою Panther Lake
Samsung OLED S95H – 48” ігровий монітор з екраном 165 Гц і найяскравішим підсвічуванням
Оповіщення про повістку приходитиме в Дія
Intel втрачає позиції у Steam. AMD вже в 45% ПК
Купити смартфони Poco M8 та Poco M8 Pro вже можна на AliExpress
MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z – найпотужніша відеокарта серії
Продажі електрокарів падають – у США до 30%
GTA VI точно вийде в 2026 році і коштуватиме менше ніж $100
Fender Mix – перші бездротові навушники легендарного бренду
Активувати Windows через телефон онлайн більше не можна