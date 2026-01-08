  

Asus ROG XREAL R1 AR – ігрові окуляри, що генерують зображення діагоналлю 171”

08.01.26

Asus ROG XREAL R1 AR

 

На виставці CES 2026 компанія Asus представила пристрій ROG XREAL R1 AR – ігрові окуляри доповненої реальності, оснащені micro-OLED-панелями з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 240 Гц. Розробка створена у співпраці з XREAL та розглядається виробником як альтернатива великоформатним ігровим моніторам.

 

Оснащення Asus ROG XREAL R1 AR

 

Asus ROG XREAL R1 AR використовують два micro-OLED-дисплеї з роздільною здатністю 1920×1080 пікселів кожен. Частота оновлення 240 Гц заявлена ​​як максимальна для AR-пристроїв такого класу. Окуляри формують перед користувачем віртуальний екран із діагоналлю, еквівалентною 171 дюйму, який візуально розташовується на відстані близько чотирьох метрів. Кут огляду складає 57 градусів, при цьому зображення покриває до 95% фокусної зони зору.

 

За задумом Asus, такі параметри дозволяють використовувати пристрій як заміну традиційного ігрового монітора. Компанія описує ROG XREAL R1 AR як переосмислення концепції Big Format Gaming Display, при якому потреба у великому робочому просторі та габаритному екрані відпадає, а сам пристрій зберігає портативний формат.

 

Asus ROG XREAL R1 AR

 

Підключення Asus ROG XREAL R1 AR

 

З’єднання здійснюється через інтерфейс USB-C. Окуляри сумісні з персональними комп’ютерами, ігровими консолями та портативними пристроями, включаючи ROG Ally. Це дозволяє використовувати їх у різних сценаріях без потреби у спеціалізованому обладнанні.

 

Модель оснащена електрохромними лінзами, які автоматично змінюють ступінь затемнення залежно від зовнішнього освітлення та напряму погляду користувача. За потреби передбачена можливість ручного регулювання прозорості.

 

Також реалізовано функцію spatial pinning, що забезпечує просторову фіксацію віртуального екрану. У цьому режимі зображення залишається закріпленим у заданій точці простору і не переміщається за рухами голови, що важливо як для ігрових сценаріїв, так і для роботи.

 

Asus ROG XREAL R1 AR

 

Звук в окулярах Asus ROG XREAL R1 AR

 

В Asus окремо відзначили аудіоскладові пристрої. Окуляри отримали акустичну систему Sound by Bose, розраховану на формування об’ємного звучання під час ігор та перегляду мультимедійного контенту.

 

Для розширення можливостей підключення компанія пропонує док-станцію ROG Control Dock. Вона дозволяє швидко перемикатися між ПК та консолями за допомогою однієї кнопки, спрощуючи використання окулярів у різних системах.

 

За інформацією ASUS, вихід ROG XREAL R1 AR на ринок заплановано на першу половину 2026 року. Вартість пристрою зараз не розкривається.


