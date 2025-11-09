ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI первый в мире маршрутизатор со встроенным нейпроцессором для ИИ09.11.25
Asus выпустила флагманский маршрутизатор ROG Rapture GT-BE19000AI, ставший первым потребительским устройством с интегрированным искусственным интеллектом. Новинка ориентирована на геймеров, стримеров и пользователей умных домов, предлагая автоматическое управление сетью и оптимизацию соединения в реальном времени.
Asus ROG Rapture GT-BE19000AI оснащен четырехъядерным процессором 2,6 ГГц и нейронным модулем (NPU) с производительностью 7,9 TOPS, а также имеет 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Скорость беспроводного соединения составляет 19 Гбит/с, а проводное — до 31 Гбит/с благодаря двум портам 10 Гбит/с, четырем 2,5 Гбит/с и агрегации каналов.
Роутер ROG Rapture GT-BE19000AI поддерживает стандарт Wi-Fi 7 с тремя диапазонами (2.4, 5 и 6 ГГц), шириной каналов 320 МГц и модуляцией 4096-QAM. Среди уникальных функций – AI Game Boost для снижения пинга, Private Edge AI со встроенным чат-ботом, а также Docker Engine для запуска приложений прямо на маршрутизаторе.
Устройство способно поддерживать более 200 подключений одновременно и предлагает трехступенчатую систему безопасности.
Стоимость нового флагмана составляет $900, что делает его одним из самых дорогих маршрутизаторов на рынке. Однако в Asus убеждены, что производительность и разумные возможности устройства полностью оправдывают цену.
