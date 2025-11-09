ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI перший у світі маршрутизатор із вбудованим нейпроцесором для ШІ09.11.25
Asus випустила флагманський маршрутизатор ROG Rapture GT-BE19000AI, який став першим споживчим пристроєм з інтегрованим штучним інтелектом. Новинка орієнтована на геймерів, стримерів та користувачів розумних будинків, пропонуючи автоматичне керування мережею та оптимізацію з’єднання в реальному часі.
Asus ROG Rapture GT-BE19000AI оснащений чотириядерним процесором 2,6 ГГц і нейронним модулем (NPU) з продуктивністю 7,9 TOPS, а також має 4 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті. Швидкість бездротового з’єднання становить 19 Гбіт/с, а провідне — до 31 Гбіт/с завдяки двом портам 10 Гбіт/с, чотирьом 2,5 Гбіт/с та агрегації каналів.
Роутер ROG Rapture GT-BE19000AI підтримує стандарт Wi-Fi 7 із трьома діапазонами (2.4, 5 та 6 ГГц), шириною каналів 320 МГц та модуляцією 4096-QAM. Серед унікальних функцій – AI Game Boost для зниження пінгу, Private Edge AI із вбудованим чат-ботом, а також Docker Engine для запуску програм прямо на маршрутизаторі.
Пристрій здатний підтримувати більше 200 підключень одночасно і пропонує триступеневу систему безпеки.
Вартість нового флагмана становить $900, що робить його одним із найдорожчих маршрутизаторів на ринку. Однак у Asus переконані, що продуктивність та розумні можливості пристрою повністю виправдовують ціну.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
10 інновацій Apple що змінили індустрію
За останні п’ять років Apple зробила кілька значущих кроків у напрямку інновацій, що охоплюють різні продукти — від смартфонів до сервісів. Ось десять найважливіших нововведень, які варто врахувати:
10 інновацій Apple що змінили індустрію
Ультратонкі ноутбуки 2025
Порівняння iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra: хто могутніше?
Топ планшетів для ігор, навчання і роботи
Кращі ігрові ноутбуки з NVIDIA GeForce RTX 50
Порівняння компактних флагманських смартфонів. Чий “компакт” краще?
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI перший у світі маршрутизатор із вбудованим нейпроцесором для ШІ Asus ігри роутер штучний інтелект
Asus ROG Rapture GT-BE19000AI оснащений чотириядерним процесором 2,6 ГГц і нейронним модулем (NPU) з продуктивністю 7,9 TOPS
SpaceX здійснила 100-й запуск ракети Falcon 9 у 2025 році SpaceX космос
Ракета SpaceX Falcon 9 стартувала з бази Космічних сил Ванденберга у Каліфорнії та вивела на низьку навколоземну орбіту ще 28 апаратів.
ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI перший у світі маршрутизатор із вбудованим нейпроцесором для ШІ
SpaceX здійснила 100-й запуск ракети Falcon 9 у 2025 році
Китайці представили робо пса Rover X1 за $1000
Google дала доступ ШІ Gemini у всі свої сервіси для аналізу даних
GTA 6 перенесли знову. Тепер на листопад 2026 року
BitLocker знову збоїть. Microsoft попереджає про можливу втрату даних у Windows 11 та 10
Екіпірування M-TAC помічено у грі Battlefield 6
Moto G 2026 – смартфон з гарною селфі камерою за $200
Apple планує випустити бюджетний MacBook у 2026 році
Ще одна угода на мільярди. OpenAI уклала угоду з Amazon
Верховна Рада підтримала законопроект, який підвищить швидкість інтернету в Україні
Moto G 67 Power – захищений смартфон зі збільшеною батареєю