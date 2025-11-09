ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI перший у світі маршрутизатор із вбудованим нейпроцесором для ШІ

Asus випустила флагманський маршрутизатор ROG Rapture GT-BE19000AI, який став першим споживчим пристроєм з інтегрованим штучним інтелектом. Новинка орієнтована на геймерів, стримерів та користувачів розумних будинків, пропонуючи автоматичне керування мережею та оптимізацію з’єднання в реальному часі.

Asus ROG Rapture GT-BE19000AI оснащений чотириядерним процесором 2,6 ГГц і нейронним модулем (NPU) з продуктивністю 7,9 TOPS, а також має 4 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті. Швидкість бездротового з’єднання становить 19 Гбіт/с, а провідне — до 31 Гбіт/с завдяки двом портам 10 Гбіт/с, чотирьом 2,5 Гбіт/с та агрегації каналів.

Роутер ROG Rapture GT-BE19000AI підтримує стандарт Wi-Fi 7 із трьома діапазонами (2.4, 5 та 6 ГГц), шириною каналів 320 МГц та модуляцією 4096-QAM. Серед унікальних функцій – AI Game Boost для зниження пінгу, Private Edge AI із вбудованим чат-ботом, а також Docker Engine для запуску програм прямо на маршрутизаторі.

Пристрій здатний підтримувати більше 200 підключень одночасно і пропонує триступеневу систему безпеки.

Вартість нового флагмана становить $900, що робить його одним із найдорожчих маршрутизаторів на ринку. Однак у Asus переконані, що продуктивність та розумні можливості пристрою повністю виправдовують ціну.