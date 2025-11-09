09.11.25
10 інновацій Apple що змінили індустрію
Apple Mac Studio

За останні п’ять років Apple зробила кілька значущих кроків у напрямку інновацій, що охоплюють різні продукти — від смартфонів до сервісів. Ось десять найважливіших нововведень, які варто врахувати: