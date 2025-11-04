Сравнение компактных флагманских смартфонов. Чей «компакт» лучше?

Большие дисплеи и несколько модулей камер стали нормой как для доступных по цене смартфонов, так и для средних и флагманских моделей. Тем не менее, не для всех они удобны. Поэтому мы решили изучить тему компактных флагманских смартфонов. Можно ли получить хорошие характеристики в относительно небольшом корпусе?

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 стал базовой моделью новой флагманской серии смартфонов южнокорейского производителя. Несмотря на то, что устройство имеет все современные технические возможности, главная его особенность – компактность. В часы, когда большинство Android-смартфонов имеют большие экраны, Galaxy S25 фактически остается единственным флагманом в удобном для ежедневного использования формате.

Samsung Galaxy S25 получил 6,2-дюймовый дисплей LTPO AMOLED с разрешением 1080х2340 точек и плотностью 416 ppi. Соотношение сторон составляет 19.5:9, а защита обеспечивает плоское стекло Gorilla Glass Victus 2. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, технологию HDR10+ и режим Always On Display, а также распознает до десяти одновременных касаний.

Смартфон построен на платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite, выполненной по 3-му техпроцессу. Процессор включает в себя восемь ядер и графику Adreno 830. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR5X составляет 12 ГБ, а встроенное хранилище UFS 4.0 – от 128, 256 и 512 ГБ. Кстати, Samsung Galaxy S25 на Rozetka доступен во всех этих вариантах.

Расширить память с помощью microSD невозможно, однако предусмотрена поддержка OTG USB для подключения внешних устройств через порт USB Type-C.

Емкость встроенного аккумулятора составляет 4000 мА·ч, что по нынешним меркам можно считать скромным показателем. В тестах автономности Galaxy S25 показывает результаты выше среднего для собственного класса, но в обыденном использовании заряда частенько хватает лишь денек активной работы. Для сравнения, у Galaxy S25 Ultra батарея на 5000 мАч, что обеспечивает заметно большую продолжительность работы без подзарядки.

+ Высокая мощность

+ Великолепный экран

+ Универсальная камера с оптическим зумом

- Медленная зарядка

- Нет зарядки в комплекте

OnePlus 13T

OnePlus 13T является компактным и визуально аккуратным смартфоном китайского бренда, выделяемого размерами 150,8×71,7×8,2 мм и весом 185 граммов. Задняя панель устройства выполнена из стекла, а рамка изготовлена ​​из алюминиевого сплава. Производитель предусмотрел защиту от влаги по стандарту IP65.

Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем диагональю 6,32 дюйма с разрешением 1216×2640 пикселей. Экран поддерживает технологию LTPO, форматы Dolby Vision, HDR10+ и HDR Vivid. Средний уровень яркости заявлен на уровне 1600 нит, а в качестве защитного покрытия используется Crystal Shield, которое должно предотвратить появление царапин и сколов.

В основе лежит флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite, дополненный оперативной памятью объемом 12 или 16 ГБ и встроенным хранилищем на 256, 512 ГБ или 1 ТБ. Для китайского рынка устройство работает под управлением ColorOS 15, в то время как мировая версия поставляется с оболочкой OxygenOS 15 на базе Android 15.

Основная камера смартфона оснащена двумя ключевыми модулями – стандартным и телефото, оба разрешением 50 Мп. Аппарат поддерживает запись видео в формате 4K при 60 кадрах в секунду, обеспечивая высокое качество изображения. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6260 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 80 Вт.

Модель OnePlus 13T позиционируется как полноценный флагман, невзирая на компактные размеры.

+ Высокая мощность

+ Качественный дисплей с адаптивной частотой обновления

+ Мощная батарея

- Отсутствие ультраширокоугольного модуля в фотокамере

- Нет беспроводной зарядки

- USB 2.0

Google Pixel 9

Google Pixel 9 – это компактный смартфон, представленный брендом Google в прошлом году. Модель сохранила характерные особенности фирменного дизайна и выполнена из премиальных материалов. Корпус устройства имеет размеры 152,8×72×8,5 мм и весит 198 г. Для покупателя доступны несколько цветовых решений с оригинальными названиями Obsidian, Porcelain, Wintergreen и Peony, подчеркивающие индивидуальность серии.

Дисплей Google Pixel 9 построен на OLED-матрице диагональю 6,3 дюйма с разрешением 1080×2424 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость достигает 2700 болт, а минимальная – около 1800 болт. Несмотря на отсутствие поддержки Dolby Vision, устройство совместимо с форматом HDR10+. В то же время, технология LTPO здесь не реализована, поэтому адаптивная регулировка частоты обновления недоступна.

Аппаратная часть смартфона основана на фирменном процессоре Google Tensor G4. С момента выхода устройство работает под управлением Android 14 и, по заявлению компании, будет получать обновление в течение семи лет. На выбор доступны две конфигурации памяти: 12 из 128 ГБ и 12 из 256 ГБ.

Основная камера включает в себя 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией изображения и дополнительный 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Фронтальная камера имеет разрешение 10,5 Мп и обеспечивает качественную съемку в условиях разного освещения.

Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 4700 мАч, которого достаточно для полного дня активного использования. Поддерживается проводная зарядка мощностью 27 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд при необходимости.

+ Мощность

+ Хорошая автономность

+ Прекрасная камера и экран

+ Чистый Android и его поддержка 7 лет

- Отсутствие автоматического обновления частоты экрана

- Медленная зарядка (1.5 часа)

Параметр Samsung Galaxy S25 OnePlus 13T Google Pixel 9 Экран 6.2″ AMOLED, 120 Гц, 2340×1080 пикс. 6.32″ OLED, 1–120 Гц, 2640×1216 пикс. 6.3″ OLED, 120 Гц, 2400×1080 пикс. Процессор / Память Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ RAM Snapdragon 8 Elite, 12–16 ГБ RAM Google Tensor G4, 12 ГБ RAM Основная камера 50 МП + 12 МП (ультрашир) + 10 МП (3× зум) 50 МП + 50 МП (ультрашир) 50 МП + 48 МП (ультрашир) Фронтальная камера 12 МП 32 МП 10,5 МП Аккумулятор 4000 мА·ч, быстрая зарядка 45 Вт 6260 мА·ч, быстрая зарядка 100 Вт 4700 мА·ч, быстрая зарядка 30 Вт Память (накопитель) 256 ГБ UFS 4.0 256–512 ГБ UFS 4.0 128–256 ГБ UFS 3.1 ОС Android 15 + One UI 7 Android 15 + OxygenOS 15 Android 15 (чистая версия) Вес / Размеры 162 г / 146.9×70.5×7.2 мм 185 г / 150.8×71.7×8.15 мм ≈ 190 г / 147×72×8.7 мм

