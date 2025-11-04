Порівняння компактних флагманських смартфонів. Чий “компакт” краще?

Великі дисплеї та кілька модулів камер стали нормою як для доступних за ціною смартфонів, так і середніх та флагманських моделей. Тим не менш, не для всіх вони зручні. Тому ми вирішили дослідити тему компактних флагманських смартфонів. Чи можливо отримати хороші характеристики у відносно невеликому корпусі?

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 став базовою моделлю нової флагманської серії смартфонів південнокорейського виробника. Незважаючи на те, що пристрій має всі сучасні технічні можливості, головна його особливість — компактність. У годину, коли більшість Android-смартфонів мають великі екрани, Galaxy S25 фактично залишається єдиним флагманом у зручному для щоденного користування форматі.

Samsung Galaxy S25 отримав 6,2-дюймовий дисплей LTPO AMOLED з роздільною здатністю 1080х2340 пікселів та щільністю 416 ppi. Співвідношення сторін складає 19.5:9, а захист забезпечує плоске скло Gorilla Glass Victus 2. Екран підтримує частоту оновлення 120 Гц, технологію HDR10+ та режим Always On Display, а також розпізнає до десяти одночасних торкань.

Смартфон побудований на платформі Qualcomm Snapdragon 8 Elite, виконаній за 3-м техпроцесом. Процесор включає вісім ядер та графіку Adreno 830. Об’єм оперативної пам’яті стандарту LPDDR5X становить 12 ГБ, а вбудоване сховище UFS 4.0 – від 128, 256 і 512 ГБ. До речі, Samsung Galaxy S25 на Rozetka доступний у всіх цих варіантах.

Розширити пам’ять за допомогою microSD неможливо, проте передбачено підтримку OTG USB для підключення зовнішніх пристроїв через порт USB Type-C.

Місткість вбудованого акумулятора становить 4000 мА·год, що за нинішніми мірками можна вважати скромним показником. У тестах автономності Galaxy S25 демонструє результати вище середнього для свого класу, але у повсякденному використанні заряду часто вистачає лише день активної роботи. Для порівняння, у Galaxy S25 Ultra батарея на 5000 мА·год, що забезпечує помітно більшу тривалість роботи без підзарядки.

+ Висока потужність

+ Чудовий екран

+ Універсальна камера з оптичним зумом

- Повільна зарядка

- Нема зарядки в комплекті

OnePlus 13T

OnePlus 13T є компактним і візуально акуратним смартфоном китайського бренду, який виділяється розмірами 150,8 × 71,7 × 8,2 мм і вагою 185 грамів. Задня панель пристрою виконана зі скла, а рамка виготовлена ​​із алюмінієвого сплаву. Виробник передбачив захист від вологи за стандартом IP65.

Смартфон оснащений AMOLED-дисплеєм діагоналлю 6,32 дюйми з роздільною здатністю 1216 × 2640 пікселів. Екран підтримує технологію LTPO, а також формати Dolby Vision, HDR10+ та HDR Vivid. Середній рівень яскравості заявлений на рівні 1600 нит, а як захисне покриття використовується Crystal Shield, яке має запобігти появі подряпин і сколів.

В основі лежить флагманський чіпсет Snapdragon 8 Elite, доповнений оперативною пам’яттю об’ємом 12 або 16 ГБ та вбудованим сховищем на 256, 512 ГБ або 1 ТБ. Для китайського ринку пристрій працює під керуванням ColorOS 15, тоді як світова версія поставляється з оболонкою OxygenOS 15 на базі Android 15.

Основна камера смартфона оснащена двома ключовими модулями – стандартним і телефото, обидва роздільною здатністю 50 Мп. Апарат підтримує запис відео у форматі 4K при 60 кадрах за секунду, забезпечуючи високу якість зображення. За автономність відповідає акумулятор ємністю 6260 мА·год, що підтримує провідну зарядку потужністю 80 Вт.

Модель OnePlus 13T позиціонується як повноцінний флагман, незважаючи на компактні розміри.

+ Висока потужність

+ Якісний дісплей з адаптивной частотой оновлення

+ Потужна батарея

- Відсутність ультраширококутного модуля в фотокамері

- Нема безпровідної зарядки

- USB 2.0

Google Pixel 9

Google Pixel 9 – це компактний смартфон, представлений брендом Google минулого року. Модель зберегла характерні риси фірмового дизайну та виконана з преміальних матеріалів. Корпус пристрою має розміри 152,8×72×8,5 мм і важить 198 грамів. Для покупця доступні кілька колірних рішень з оригінальними назвами Obsidian, Porcelain, Wintergreen і Peony, які підкреслюють індивідуальність серії.

Дисплей Google Pixel 9 побудований на OLED-матриці діагоналлю 6,3 дюйми з роздільною здатністю 1080 × 2424 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Максимальна яскравість досягає 2700 ніт, а мінімальна – близько 1800 ніт. Незважаючи на відсутність підтримки Dolby Vision, пристрій сумісний із форматом HDR10+. У той же час, технологія LTPO тут не реалізована, тому адаптивне регулювання частоти оновлення недоступне.

Апаратна частина смартфона ґрунтується на фірмовому процесорі Google Tensor G4. З моменту виходу пристрій працює під керуванням Android 14 і, за заявою компанії, отримуватиме оновлення протягом семи років. На вибір доступні дві конфігурації пам’яті: 12 з 128 ГБ та 12 з 256 ГБ.

Основна камера включає 50-мегапіксельний модуль з оптичною стабілізацією зображення та додатковий 48-мегапіксельний надширококутний об’єктив. Фронтальна камера має роздільну здатність 10,5 Мп та забезпечує якісну зйомку в умовах різного освітлення.

Живлення забезпечує акумулятор ємністю 4700 мА год, якого достатньо для повного дня активного використання. Підтримується провідна зарядка потужністю 27 Вт, що дозволяє швидко відновити заряд за потреби.

+ Потужність

+ Гарна автономность

+ Чудова камера та екран

+ Чистий Android та його підтримка 7 років

- Відсутність автоматичного оновлення частоти екрану

- Повільна зарядка (1.5 години)

А порівняти характеристики цих смартфонів та переглянути відгуки завжди зручно на Розетка.

Параметр Samsung Galaxy S25 OnePlus 13T Google Pixel 9 Екран 6.2″ AMOLED, 120 Гц, 2340×1080 пікс. 6.32″ OLED, 1–120 Гц, 2640×1216 пікс. 6.3″ OLED, 120 Гц, 2400×1080 пікс. Процесор / Пам’ять Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ RAM Snapdragon 8 Elite, 12–16 ГБ RAM Google Tensor G4, 12 ГБ RAM Основна камера 50 МП + 12 МП (ультрашир) + 10 МП (3× зум) 50 МП + 50 МП (ультрашир) 50 МП + 48 МП (ультрашир) Фронтальна камера 12 Мпікс 32 Мпікс 10,5 Мпікс Акумулятор 4000 мА·год, швидка зарядка 45 Вт 6260 мА·год, швидка зарядка 100 Вт 4700 мА·год, швидка зарядка 30 Вт Пам’ять (накопичувач) 256 ГБ UFS 4.0 256–512 ГБ UFS 4.0 128–256 ГБ UFS 3.1 ОС Android 15 + One UI 7 Android 15 + OxygenOS 15 Android 15 (чиста версія) Вага / Габарити 162 г / 146.9×70.5×7.2 мм 185 г / 150.8×71.7×8.15 мм ≈ 190 г / 147×72×8.7 мм

Михайло Чорновий

Редактор Редактор

Не пропустіть цікаве! Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі! Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram