Бюджетний смартфон Vivo Y28 з MediaTek Helio G85, акумулятором на 6000 мАч коштує $20020.06.24
Компанія Vivo анонсувала новий смартфон Y28 4G, оснащений 6,68-дюймовим РК-екраном з роздільною здатністю 720х1608 пікселів, частотою оновлення 90 Гц і пікової яскравістю 1000 нит. Пристрій захищений від пилу та бризок води за стандартом IP64.
Смартфон працює на базі процесора MediaTek Helio G85 у поєднанні з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Акумулятор ємністю 6000 мАг підтримує швидке заряджання потужністю 44 Вт. Також у смартфоні передбачені стереодинаміки.
Пристрій працює під керуванням операційної системи Android 14 із фірмовою оболонкою Funtouch OS 14. Для селфі передбачена фронтальна камера на 8 МП. Основна камера складається з двох датчиків: основного на 50 МП та додаткового датчика глибини на 2 Мпікс.
Vivo Y28 4G доступний у Сінгапурі в кольорах Agate Green та Gleaming Orange за ціною близько 200 доларів.
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