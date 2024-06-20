Бюджетный смартфон Vivo Y28 с MediaTek Helio G85, аккумулятором на 6000 мАч стоит $200

Компания Vivo анонсировала новый смартфон Y28 4G, оснащенный 6,68-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 720х1608 пикселей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нити. Устройство защищено от пыли и брызг воды по стандарту IP64.

Смартфон работает на базе процессора MediaTek Helio G85 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. Также в смартфоне предусмотрены стереодинамики.

Устройство работает под управлением операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой Funtouch OS 14. Для селфи предусмотрена передняя камера на 8 МП. Основная камера состоит из двух датчиков: основного на 50 МП и дополнительного датчика глубины на 2 Мпикс.

Vivo Y28 4G доступен в Сингапуре в цветах Agate Green и Gleaming Orange по цене около 200 долларов.