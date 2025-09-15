Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции

Oppo выпустила свежий флагманский смартфон. Модель Reno14 хорошо выглядит на фоне конкурентов и при этом весьма хорош по производительности. Основные изменения по сравнению с более доступным Reno14 F касаются материалов корпуса, аппаратной платформы и возможностей модулей камер.

Дизайн и эргономика

Несмотря на то что особых дизайнерских решений у Oppo Reno14 нет, если не считать рисунок на задней панели, модель выглядит современно и дорого. Прямые линии, перпендикулярные торцы со сглаженными углами граней – все классически и добротно.

Металлическая рамка и стеклянная задняя панель подчеркивают топовость модели. На задней панели есть узор, играющий оттенками при разном освещении.

На выбор предлагаются два цвета: перламутровый с переливом и темно-зеленый. Стекло задней панели и экрана устойчиво к отпечаткам пальцев. Аппарат удобно лежит в руке.

Блок камер компактный и не выступает сильно за пределы корпуса, хотя без чехла устройство при размещении на столе слегка покачивается.

На верхнем торце расположены микрофоны, динамик и ИК-порт, на нижнем — Type-C, динамик, микрофон и слот для SIM-карт. Все элементы управления находятся на правой стороне. Особенность модели — наличие IP69 и подводного режима, при котором экран блокируется, а управление осуществляется через механические кнопки корпуса.

Оснащение

Oppo Reno14 получил 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Диагональ достаточно удобная для управления одной рукой. Плотность пикселей — 460 ppi. Яркость экрана до 1200 нит, чего достаточно чтобы смотреть фото, видео и читать текст на улице. Есть режим заставки Always-On Display с различной информацией. В экран встроен сканер отпечатков пальцев.

Процессор MediaTek Dimensity 8350 объединяет восемь ядер с тактовой частотой 1×3,35 + 3×3,2 + 4×2,2 ГГц, в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и встроенным накопителем UFS 3.2 на 512 ГБ. Reno14 демонстрирует плавное открытие приложений, стабильную работу интерфейса и игровую производительность. Придраться к багам и артефактам в работе интерфейса мы не можем. Хотя и приложений со старта автоматически устанавливается очень много.

Смартфон работает на Android 15 с оболочкой ColorOS. Заявлено что он будет получать обновления на протяжении пяти лет. В смартфон можно установить две nanoSIM или использовать eSIM.

Связь реализована через 5G, Wi-Fi 6e, NFC, Bluetooth 5.4, Type-C 2.0. Есть ИК-порт для управления бытовыми устройствами. Среди датчиков присутствуют акселерометр, гироскоп, сенсоры приближения и освещенности.

Камеры

Основная камера Reno14 представлена тремя сенсорами: 50 Мпикс широкоугольный, 50 Мпикс телеобъективом с 3,5-кратным оптическим увеличением и 8 мегапиксельным ультраширокоугольным сенсором. Фронтальная камера — 50 Мпикс с автофокусом. Камеры поддерживают запись видео 4K 60 fps. Фото получаются отличными при достаточно освещении. Алгоритмы неплохо вытягивают плохо освещенные сцены. Селфи получаются отличные. Это модная ныне черта для съемки влогов с поддержкой HDR и размытием фона.

Качество съемки является одним из ключевых преимуществ Reno14. Вездесущий искусственный интеллект помогает подбирать фильтры, удалять лишние объекты и повышать резкость. Телефон корректно обрабатывает ночные сцены и предлагает режимы съемки с 0,6x, 1x, 3,5x и 7x увеличением.

Широкоугольный сенсор 8 МП работает хорошо при дневном освещении, конечно детализация падает, но для снимков панорам это нормально.

Аккумулятор

Аккумулятор емкостью 6000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, что позволяет зарядить устройство до 44% за 15 минут и полностью — примерно за 40 минут. В комплекте идут адаптер 80 Вт и прозрачный чехол. Тест PC Mark показал автономность в 16 часов. Очень хороший показатель, так что при обычном использовании, без раздачи интернета и навигации про зарядку можно забыть на световой день точно.

При чем тут iPhone

Oppo активно продвигает концепцию «Дополнительный смартфон к iPhone», стараясь, чтобы Reno14 по тактильным ощущениям напоминал iPhone 16. Мы бы сказали что нынче равняться на купертиновцев по качеству материалов не стоит. Многие бренды предлагают очень приятные тактильно и внешне модели. Важным нововведением стала опция «Поделиться с iPhone», которая позволяет обмениваться файлами между iOS и Android с использованием фирменного приложения O+. Это решение частично снимает проблему несовместимости платформ, хотя требует установки приложения на iPhone.

Впечатления

Oppo Reno 14 выполнен в премиальном стиле: металлическая рамка и стеклянная задняя крышка придают устройству солидность и приятные ощущения в руке. Рисунки понравятся девушкам, а черные цвет корпуса без излишеств будет удобен и парням. Производительность смартфона находится на высоком уровне. Камеры весьма неплохие — они обеспечивают качественные снимки как днём, так и ночью, а встроенные алгоритмы искусственного интеллекта помогают при съёмке и последующей обработке. Помимо этого, устройство поддерживает eSIM и работает с современным Wi-Fi 6e. Это действительно хорошая модель со всем необходимым и отличной автономностью.

Характеристики смартфона Oppo Reno14 (CPH2737)

ОС: Android 15 + ColorOS 15 Экран: 6,59”, 1256×2760, AMOLED, 240 Гц Процессор: MediaTek Dimensity 8350 Графика: ARM G615-MC6 1400 МГц Память оперативная, накопитель: 12 ГБ (+до 12 ГБ виртуальной), LPDDR5X + 256 ГБ, UFS 3.1 Основная камера: Широкая 50 Мпикс, f/1,8, 79°, 1/1,95, PDAF, OIS, EIS Телефото 50 Мпикс, f/2.8, 30°, OIS Ультраширокая 8 Мпикс, f/2,2, 116° Фронтальная камера: 50 Мпикс, f/2,0, 90° Слот для карт: 2×nano-SIM Коммуникации: Wi-Fi 6g, NFC, Bluetooth 5.4 (SBC, AAC, aptX-HD, LDAC, LHDC 5.0) Навигация: A-GPS, GPS, Beidou, Galileo Разъем: USB Type-C Датчики: Акселерометр Гироскоп Датчик освещения Датчик приближения Дактилоскопический сенсор: Под экраном Защита: IP69 Аккумулятор: 6000 мА·час Мощность зарядки: 80 Вт, нет в комплекте Габариты: 157,9×74,73×7,42 мм Масса: 187 г Поставщик: Представительство Oppo в Украине Цена: $715

Оценка:

+ возможности камеры

+ автономность

+ эргономика

